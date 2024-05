Atalanta, tanta delusione ma si deve guardare avanti

L’unica consolazione è che la squadra ha giocato sempre cercando il pareggio e nonostante non fosse una delle serate migliori, il cuore non è mai mancato. A mancare semmai è stato il gol e non a caso non c’era Scamacca che di reti, in questa fase della stagione, ne ha fatti un bel po’. Un’assenza che con il senno di poi è stata decisiva.