Atalanta, ufficiale l’arrivo di Musah dal Milan - Foto e video

Prima le visite mediche, poi la firma. Musah è arrivato a Bergamo e lunedì mattina 1° settembre ha effettuato le visite mediche di controllo allo stadio di Bergamo presso l’Habilita Sport Medicine. Poi a Zingonia per l’ufficialità del trasferimento in prestito annuale con diritto di riscatto.

Il comunicato dell’Atalanta

«Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva - il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League».

Yunus Musah diventa il primo statunitense della storia dell’Atalanta: un passo significativo, visto che la proprietà è a stelle e strisce. Per l’Atalanta è un rinforzo in mezzo al campo: se sarà riscattato diventerà il centrocampista più costoso mai comprato. L’americano si sposta infatti in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto, dunque l’Atalanta potrà decidere tra un anno se confermarlo o meno. La cifra è vicina ai 30 milioni: il prestito è oneroso sui 4-5 milioni e poi ne verranno aggiunti circa 25 se i nerazzurri faranno valere l’opzione.

Il ruolo in campo

Musah è un mediano, ma non solo: può essere l’erede di de Roon, visto che è forte fisicamente e dinamico, abile in fase difensiva e più dotato tecnicamente. Si alternerà in mezzo al campo con i due titolari, ma potrà fare anche di più: essendo molto duttile, può ricoprire anche altre posizioni.

Chi è Yunus Musah

Nato a New York da genitori di origini ghanesi, si è spostato da bambino a vivere a Castelfranco Veneto, dove ha mosso i primi passi calcistici con la maglia del Giorgione. A dieci anni è finito all’Arsenal, e infatti ha pure passaporto inglese, e poi a diciassette al Valencia. In Italia è tornato dalla porta principale nel 2023, acquistato dal Milan americano. Il biennio milanista è stato contrassegnato da alti e bassi e ora arriva l’Atalanta, che l’ha fortemente voluto.

