Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025

Atalanta, ufficiale l’arrivo di Musah dal Milan - Foto e video

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

CALCIO. Visite mediche in mattinata, poi a Zingonia per la firma. E Ibrahim Sulemana va al Bologna.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Prima le visite mediche, poi la firma. Musah è arrivato a Bergamo e lunedì mattina 1° settembre ha effettuato le visite mediche di controllo allo stadio di Bergamo presso l’Habilita Sport Medicine. Poi a Zingonia per l’ufficialità del trasferimento in prestito annuale con diritto di riscatto.

Il comunicato dell’Atalanta

«Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva - il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League».

Yunus Musah diventa il primo statunitense della storia dell’Atalanta: un passo significativo, visto che la proprietà è a stelle e strisce. Per l’Atalanta è un rinforzo in mezzo al campo: se sarà riscattato diventerà il centrocampista più costoso mai comprato. L’americano si sposta infatti in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto, dunque l’Atalanta potrà decidere tra un anno se confermarlo o meno. La cifra è vicina ai 30 milioni: il prestito è oneroso sui 4-5 milioni e poi ne verranno aggiunti circa 25 se i nerazzurri faranno valere l’opzione.

Musah durante le visite mediche
Musah durante le visite mediche
(Foto di Atalanta)
Musah durante le visite mediche
Musah durante le visite mediche
(Foto di Atalanta)

Il ruolo in campo

Musah è un mediano, ma non solo: può essere l’erede di de Roon, visto che è forte fisicamente e dinamico, abile in fase difensiva e più dotato tecnicamente. Si alternerà in mezzo al campo con i due titolari, ma potrà fare anche di più: essendo molto duttile, può ricoprire anche altre posizioni.

Visite mediche di Yunus Musah all’Habilita Sport Medicine
Visite mediche di Yunus Musah all’Habilita Sport Medicine
(Foto di Atalanta)

Chi è Yunus Musah

Nato a New York da genitori di origini ghanesi, si è spostato da bambino a vivere a Castelfranco Veneto, dove ha mosso i primi passi calcistici con la maglia del Giorgione. A dieci anni è finito all’Arsenal, e infatti ha pure passaporto inglese, e poi a diciassette al Valencia. In Italia è tornato dalla porta principale nel 2023, acquistato dal Milan americano. Il biennio milanista è stato contrassegnato da alti e bassi e ora arriva l’Atalanta, che l’ha fortemente voluto.

Sulemana al Bologna

L’Atalanta ha poi ufficializzato il trasferimento di Ibrahim Sulemana al Bologna, in prestito con diritto di riscatto: «Atalanta BC comunica di aver ceduto a Bologna FC 1909 - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione in favore del Club felsineo per l’acquisizione definitiva - il titolo alle prestazioni sportive del 22enne centrocampista ghanese Ibrahim Sulemana. Il Club nerazzurro augura a Ibrahim il meglio per il prosieguo della corrente stagione sportiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Yunus Musah
Atalanta
Milan