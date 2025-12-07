Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 07 Dicembre 2025

Atalanta, via all’operazione Chelsea: Scamacca pronto a rientrare dal 1’

CALCIO. In vista della gara di Champions League contro i Blues, martedì 9 dicembre alla New Balance Arena (alle 21), Palladino dovrebbe confermare il 3-4-3 con il centravanti azzurro titolare al posto di Krstovic.

Il gol su rigore realizzato da Gianluca Scamacca a Verona. Il centravanti nerazzurro dovrebbe tornare dal 1’ nel tridente offensivo contro il Chelsea
Il gol su rigore realizzato da Gianluca Scamacca a Verona. Il centravanti nerazzurro dovrebbe tornare dal 1’ nel tridente offensivo contro il Chelsea
(Foto di Afb)

È partita l’operazione Chelsea in casa Atalanta. Archiviata la brutta sconfitta a Verona, i nerazzurri mettono nel mirino la gara di Champions League contro i Blues, martedì 9 dicembre (alle 21) alla New Balance Arena.

Atalanta verso il Chelsea

Esclusi gli infortunati Sulemana e Bakker, Palladino ha a disposizione l’intera rosa e dovrebbe riproporre il 3-4-3 utilizzato al Bentegodi con la novità Scamacca dal 1’. La squadra anti-Chelsea dovrebbe assomigliare da vicino alla formazione iniziale in campo al Bentegodi, ma Palladino dovrà valutare anche il fattore stanchezza. Sperano in un posto da titolare Ahanor, Zalewski e Pasalic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Atalanta
Chelsea