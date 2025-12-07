Atalanta, via all’operazione Chelsea: Scamacca pronto a rientrare dal 1’

Atalanta verso il Chelsea

Esclusi gli infortunati Sulemana e Bakker, Palladino ha a disposizione l’intera rosa e dovrebbe riproporre il 3-4-3 utilizzato al Bentegodi con la novità Scamacca dal 1’. La squadra anti-Chelsea dovrebbe assomigliare da vicino alla formazione iniziale in campo al Bentegodi, ma Palladino dovrà valutare anche il fattore stanchezza. Sperano in un posto da titolare Ahanor, Zalewski e Pasalic.