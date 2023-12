Atalanta, via all’operazione recupero in difesa: Toloi potrebbe rientrare

Scatta l’operazione recupero in casa Atalanta in vista del doppio impegno Europa League-campionato: la trasferta ininfluente a Sosnowiec, in Polonia, giovedì 14 dicembre contro il Raków Czestochowa, e il posticipo di Serie A contro la Salernitana, lunedì 18 al Gewiss Stadium. Sotto osservazione i difensori : Djimsiti (lesione all’otturatore) e Scalvini (mal di schiena) hanno giocato con il Milan stringendo i denti, Kolasinac (problemi a caviglia e polpaccio), Toloi (guaio al gemello) e Palomino (lesione alla coscia) sono rimasti ai box. Il primo a rientrare potrebbe essere Toloi ma soltanto alla ripresa degli allenamenti, lunedì 11, Gian Piero Gasperini potrò avere qualche indicazione in più.

Spazio alle seconde linee

Giovedì 14 in Polonia il tecnico nerazzurro potrebbe dare spazio a chi finora ha giocato meno, da Carnesecchi ad Adopo fino a Hateboer e Bakker, esclusi contro il Milan per scelta tecnica. Per l’Atalanta l’ultima gara del gruppo D, in Polonia, non avrà effetti sulla classifica: i nerazzurri sono già stati promossi agli ottavi con un turno d’anticipo.