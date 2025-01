Atalanta, via all’operazione Sturm Graz: Gasp ritrova Kolasinac, Cuadrado spera

Via all’operazione Sturm Graz. Archiviato il ko in campionato contro il Napoli capolista, l’Atalanta si concentra sulla cruciale sfida agli austriaci, martedì 21 gennaio (ore 18,45) al Gewiss Stadium per la settima giornata di Champions League.

Infortunati e squalificati

Ai box gli infortunati Scamacca e Kossounou e Sulemana (fuori dalla lista Uefa),domenica 19 gennaio la squadra si è allenata divisa in due gruppi: scarico per i titolari contro il Napoli, seduta completa per gli altri. Contro lo Sturm Gian Piero Gasperini ritroverà Kolasinac, assente per squalifica contro il Napoli, e potrebbe recuperare Cuadrado, che ha svolto un allenamento individuale sul campo.