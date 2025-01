Champions, arriva lo Sturm Graz. Limitazioni nella vendita e somministrazione dell’alcol

La zona coinvolta dai divieti

L’area interessata dall’ordinanza è quella compresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze:- Circonvallazione Fabriciano;- Via Tremana, tratto compreso tra la Circonvallazione Fabriciano e Viale Giulio Cesare;- Piazza Pacati;- Viale Giulio Cesare, tratto compreso tra Via Buttaro e Via Tremana;- Circonvallazione Plorzano;- Via delle Valli;- Circonvallazione Mugazzone;- Circonvallazione Paltriniano;- Via S. Bernardino, dall’intersezione con la Circonvallazione Paltriniano a Largo Tironi;- Via Carducci;- Via Salvo d’Acquisto;- Via Corpo Italiano di Liberazione;- Via XXIV Maggio;- Via Statuto, tratto compreso tra le vie XXIV Maggio e Santa Lucia;- Via Santa Lucia;- Via Rosmini;- Largo Adua;- Centro storico di Città Alta (area ricompresa nel perimetro delle Mura Venete), ivi comprese le vie Borgo Canale, San Vigilio, Sudorno, Largo di Porta S. Alessandro;- Via Maironi da Ponte;- Via Ruggeri da Stabello, tratto compreso tra l’intersezione con la via Maironi da Ponte e la Circonvallazione Fabriciano.