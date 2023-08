Atalanta, visite mediche per De Ketelaere - Video

Con lui Riccardo del Vescovo, responsabile sanitario dello staff. Charles De Ketelaere è stato ingaggiato dal Milan: l’attaccante belga classe 2001 si trasferisce ai nerazzurri dal Milan con la formula del prestito oneroso a 3 milioni, diritto di riscatto a 22, 4 di bonus e 10% ai rossoneri sulla futura rivendita.Pronto un quadriennale a 2,5 milioni a stagione con opzione per un ulteriore anno.

Entro sera l’ufficialità, mentre salvo sorprese giovedì sera De Ketelaere sarà presente all’allenamento congiunto della prima squadra di Gasperini con l’Under 23 di Modesto al Gewiss Stadium di Bergamo ore 18.

Classe 2001, De Ketelaere porta in dote all’attacco nerazzurro caratteristiche diverse da quelle dei compagni a oggi in rosa, andando ad arricchire in particolare l’assortimento di chi sa spaziare tra le linee, in compagnia di Koopmeiners, Pasalic e – pur con certe differenze – Touré e Lookman. Mancino, è un trequartista alla vecchia maniera, di quelli col piede delicato e la visione cristallina, che può svariare su più zone del fronte offensivo, come un tempo facevano – ecco i paragoni spesso spesi in queste settimane – Ilicic o Gomez. Alla tecnica abbina un buon fisico, più in fatto di centimetri (un metro e 92 d’altezza, nel repertorio ha anche qualche gol di testa) che di muscoli (79 chili).

In cerca di riscatto

«Riscatto», a livello di formula del trasferimento e in senso metaforico, è la parola chiave. Col Bruges, De Ketelaere aveva debuttato tra i professionisti nel 2019 da diciottenne: una stagione d’apprendistato (2019/20, 25 presenze tra campionato e coppe, con due gol) e due da protagonista affermandosi anche come realizzatore oltre che rifinitore (46 presenze e 5 gol complessivi nel 2020/21, poi 49 presenze con 18 gol complessivi nel 2021/22), costruendosi pure un utile bagaglio europeo (19 gettoni e due reti in tre anni, tra Champions ed Europa League) e giungendo presto alla maglia della nazionale (esordio a novembre 2020; a oggi, 12 presenze e un gol, convocato per i Mondiali in Qatar).