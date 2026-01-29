A febbraio Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail - Tutte le info

Sabato sera 7 febbraio e domenica mattina 8 febbraio Bergamo vivrà un fine settimana interamente dedicato allo sport, con un evento pensato per runner di ogni livello ed esperienza. Chi ama sentieri urbani e atmosfere suggestive potrà correre tra luci e ombre nei 12,5 km del Bergamo Urban Night Trail, con partenza da piazza Giacomo Matteotti. Una gara dal fascino notturno che attraversa le bellezze di Città Alta e si sviluppa lungo le Mura.

Chi predilige la sfida con il cronometro potrà invece scegliere la mezza maratona da 21,097 km in programma domenica mattina con partenza alle 9.40. Confermata alle 9 anche la 10 km, distanza sempre più ricercata, che consente di essere protagonisti sia in forma competitiva sia non competitiva, avvicinando un pubblico sempre più ampio alla corsa su strada.

L’evento è stato presentato presso la Sala Galmozzi del Comune di Bergamo, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei partner. Confermato e particolarmente atteso il passaggio di tutti i podisti all’interno dell’Accademia della Guardia di Finanza, momento simbolico che unisce sport e istituzioni e che negli anni è diventato uno degli elementi distintivi della manifestazione.

I percorsi

Il percorso di gara della Bergamo21 2026 si conferma veloce e scorrevole, ideale sia per chi cerca il miglior tempo sia per chi desidera vivere la città correndo. È confermato il tracciato migliorato nelle ultime edizioni: rispetto al 2024 e agli anni precedenti è stato eliminato il tratto ad anello in leggera salita attorno alle Piscine Italcementi, sostituito da un segmento più lungo e completamente pianeggiante su via Broseta. Una modifica che riduce il dislivello complessivo e favorisce ritmi più elevati.

Invariato anche il tracciato del Bergamo Urban Night Trail, che per 12,5 km attraversa vicoli, scalinate, tratti sterrati e le Mura Veneziane della Città Alta. Un percorso vario e affascinante, sviluppato per il 70% su superfici asfaltate, ciottolate e lastricate, reso ancora più suggestivo dall’illuminazione notturna.

Il programma

Sabato 7 febbraio

Dalle 10 alle 17

Ritiro pettorale e pacco gara per tutti i partecipanti presso l’Expo Village in Via Sentierone (Per i residenti a Bergamo e in provincia, il ritiro del pettorale per la Bergamo21 è obbligatorio il sabato).

Ore 17.45 Briefing Bergamo Urban Night Trail

Ore 18.00 Partenza Bergamo Urban Night Trail in Largo Gianandrea Gavazzeni

Ore 18:50 Orario previsto primi arrivi

Dalle 19 alle 20.30 Ristoro finale Bergamo Urban Night Trail

Ore 20.30 Chiusura Bergamo Urban Night Trail

Domenica 8 febbraio

Dalle 7 alle 8.15 ritiro pettorali e pacco gara presso l’Expo Village in via Sentierone per la 10 km (solo per i residenti fuori provincia di Bergamo)

Dalle 7 alle 8.45 ritiro pettorali e pacco gara presso l’Expo Village in via Sentierone per la 21 km (solo per i residenti fuori provincia di Bergamo)

8.40 ingresso in griglia in Viale Roma per la 10 km

9 partenza Bergamo21 – 10 km competitiva a seguire partenza 10 km non competitiva in Viale Roma

9.20: Ingresso in griglia in Viale Roma per la 21 km

9.40: Partenza Bergamo21 – 21 km competitiva e turistico sportiva in Viale Roma

A seguire termine gara e ristoro finale

11 Premiazioni assoluti 10 km

11.10 Premiazioni assoluti mezza maratona

A seguire premiazioni categorie 10 km

12.45 premiazioni categorie mezza maratona

Iscrizioni