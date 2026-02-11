Olimpiadi, Moioli verso il poker: «Con serenità»

Michela verso il poker. Per Moioli, alzanese classe 1995, quella di Milano-Cortina è la quarta Olimpiade in una carriera strepitosa che oggi la vede unica rappresentante italiana del mondo degli sport invernali ad aver vinto tutto. Venerdì è il giorno del giudizio. Tre Coppe del Mondo (2016, 2018 e 2020), il Mondiale dello scorso marzo a Saint Moritz preceduto da medaglie varie con l’apoteosi dell’oro di Pyeongchang 2018. Quattro anni dopo il debutto di Sochi, quattro prima di Pechino quando ha messo le mani sull’argento nel Team Mixed con Omar Visintin. Il mondo della tavola gareggia a Livigno, località che è la sua seconda casa, su una pista tutta nuova e allestita per l’occasione.

Michela, come arriva al suo quarto appuntamento con i Giochi?

«C’è pressione, c’è tanta attesa. Ma sto cercando di vivere questa grande avventura giorno dopo giorno godendomi il viaggio».

Il debutto «a cinque cerchi» a neppure 20 anni. Ricordi di Sochi?

«Non sapevo bene cosa aspettarmi, tutto nuovo. Sono stata a un passo dalla medaglia di bronzo nella gara individuale e proprio mentre i Giochi cominciavano a prendere forma nella mia mente mi sono ritrovata a terra con un ginocchio rotto (contatto fatale con la bulgara Jekova, ndr). Tutto ciò che è accaduto però mi ha fatto capire come si lavora e come si affrontano determinate difficoltà. Forse senza quell’incidente sarebbe cambiato il mio percorso. Una medaglia olimpica a 19 anni magari avrebbe stravolto tutto...».

Passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 a Bergamo: ad Alzano Michela Moioli tedofora

(Foto di Yuri Colleoni)

Invece quattro anni dopo l’apoteosi in Corea. Si correva a sei, una pista larga e lunga che sembrava cucita sulle sue caratteristiche. Sembra una vita fa.

«Verissimo. Lo sfogo, la sera precedente, guardando la pista dall’alto tra le braccia dei miei affetti più cari ha avuto il suo peso. Quello che mi serviva per essere focalizzata e pronta alla battaglia lasciando in un angolo le emozioni. Avevo vinto una Coppa del Mondo, poche settimane dopo mi sarei ripetuta. Sarei potuta restare schiacciata dalle aspettative, invece sono riuscito a coronare il sogno di una vita».

Pechino 2022, un’edizione a due facce...

«Ero portabandiera, un qualcosa che resterà per sempre. Tutti si aspettavano il bis, ho un po’ subito anche questa situazione. In semifinale ho sbagliato lasciando la qualifica per la finale. Una delusione cocente che poi mi ha portato alla caduta nella finalina. Evidentemente dovevo prendere una legnata, fisica e mentale, per reagire. E l’ho fatto con un bell’argento insieme ad Omar Visintin. C’era tanta voglia di rivalsa, il secondo posto è stato speciale».

Quanto conterà l’esperienza a Milano-Cortina 2016?

«Mi auguro tantissimo. Per rimanere serena, con i nervi distesi e con la concentrazione verso quel momento. Senza, soprattutto, pensare alle medaglie. Ne ho già vinte due, nella mia disciplina può succedere qualunque cosa sia nell’individuale sia nella prova a squadre. Quindi bisogna essere pronti a ogni evenienza accettando serenamente quello che sarà il verdetto».

Ma non si deve neppure pensare alla finale. Giusto?

«Corretto. Batteria per batteria cercando costantemente il meglio. Senza far correre troppo il pensiero. Proverò a mettere sul tracciato anche la consapevolezza di un momento nel quale sto bene a 360 gradi unito a ciò che mi hanno dato le precedenti edizioni, nessuna esclusa».

La pista di Livigno?

«Valutando nell’insieme, posso sicuramente dire la mia. La partenza non è così selettiva come altrove, e chi è forte è destinato a uscire alla distanza».