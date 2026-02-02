Seriate pronta per la Fiaccola Olimpica, folla ad Alzano e Nembro - Il racconto fotografico

Seconda tappa bergamasca per la Fiaccola Olimpica nel primo pomeriggio di lunedì 2 febbraio. Dalle 14,36 alle 15,31 il percorso si è snodato da Alzano a Nembro raggiungendo Seriate, dove sarà tra le 16,18 e le 16,51. È da qui che, marciando su via Borgo Palazzo, avverrà l’entrata in città.

La Fiaccola Olimpica attraversa Alzano Lombardo e Nembro La Fiaccola Olimpica prosegue il suo viaggio in Bergamasca attraverso i Comuni di Alzano, Nembro e Seriate nella giornata del 2 febbraio. Maraviglia

Anche per questa seconda tappa un folto pubblico: l’emozione dei bambini, i tricolori e soprattutto la gioia ei tedofori che portano la Fiamma, ciascuno per 200 metri.

Tantissime persone ad Alzano

(Foto di Maraviglia) All’interno del ricco programma di iniziative, svelata un’installazione dedicata alla medaglia vinta dalla snowboarder Michela Moioli ai Giochi di Pyeongchang del 2018, realizzata al largo Medaglia d’oro olimpica, nei pressi dello stadio Carillo Pesenti. «Avevamo pensato la realizzazione di quest’opera già alcuni anni fa, poi si è fermato tutto per la pandemia e l’idea è rimasta nel cassetto – spiega il sindaco di Alzano, Camillo Bertocchi –. Abbiamo ripreso in mano il progetto in occasione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina e dell’anno di “Abc” dedicato allo sport».

Lo svelamento dell’installazione dedicata a Milchela Moioli

(Foto di Maraviglia) L’inaugurazione dell’opera alla presenza di Michela Moioli, anche lei tra coloro che hanno portato la Fiaccola Olimpica nel Comune seriano, applaudita da tantissime persone. Alzano e Nembro hanno accolto con grande gioia e con tantissima emozione i tedofori che si sono susseguiti, poi Seriate che è l’ultima tappa prima di Bergamo.

Selfie di gruppo

(Foto di Maraviglia) L’attesa a Seriate

(Foto di Colleoni)

Ore 16.03: Festa al piazzale Caduti per la Libertà a Seriate, qui si attende la Fiamma Olimpica, con il sindaco Gabriele Cortesi a fare da padrone di casa tra un selfie e un saluto istituzionale.

A Nembro

(Foto di Colleoni) A Nembro

(Foto di Colleoni) A Nembro

(Foto di Colleoni)

Ore 15.30: A Nembro la Fiaccola passa tra due ali di folla. Ultima tappa al rondò, poi si va verso Seriate.

A Nembro A Nembro

Ore 15.21: la Fiaccola è attesa a Nembro: anche qui tante persone che sono per strada.

Ore 15: la polizia in moto saluta i tanti bambini sulla strada. L’emozione dei più piccoli. In molti hanno costruito la loro Fiaccola che mostrano ai tedofori tra striscioni e tricolori. «Vogliamo un mondo colorato, in amicizia e fratellanza» si legge su uno striscione.

I bambini e le loro fiaccole olimpiche preparate a scuola Ore 14.55: Al largo alla Vita è il pienone. E Michela Moioli viene incitata dalla folla: è lei la tedofora d’accezione nella sua Alzano.

Il sorriso di Michela Moioli

Ad Alzano Michela Moioli ad Alzano

Ore 14.51: Non mancano i tricolori sulle strade.Tantissimi bambini, anche nei passeggini. Associazioni e gruppi con disabili che attendono i tedofori: una festa di popolo che scalda i cuori.

Ore 14.45: L’ingresso ad Alzano. Tantissime le persone che sono sul ciglio della strada, per applaudire la Fiamma. Moltissimi giovani, famiglie con bambini. E c’è chi fa da supporter ai tedofori.

Fiaccola Olimpica con la prima tedofora Ore 14.41: Si chiama Elena Mazzoleni di Almenno San Salvatore la prima tedofora di questa tappa: dedica la fiamma al papà che 4 anni fa ha avuto una emorragia celebrare: «Gli ha causato una disabilità - spiega -. Io corro per lui e per tutti quelli che non possono correre più».