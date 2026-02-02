Fiamma Olimpica, i tedofori in Piazza Vecchia. De Roon e gli atleti sul palco sul Sentierone: «Lo sport unisce, è la cosa più bella» - Foto e video

Una giornata ricca di emozioni per Bergamo all’insegna dello sport e dei cinque cerchi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dopo il passaggio dei tedofori dai Comuni di Villa d’Almè, Almè, Sorisole e Ponteranica , il saluto allo stadio e le tappe da Alzano, Nembro e Seriate la Fiamma Olimpica arriva in centro a Bergamo.

Ore 18.35: Piazza Vecchia accoglie la Fiamma Olimpica sotto la pioggia.

Ore 18.21: La fiaccola è in Città Alta. È ormai buio ed è suggestivo ammirare la fiaccola che percorre le Mura Venete. La luce delle Olimpiadi, sotto la pioggia, ha unito Porta Sant’Agostino, Porta San Giacomo fino al Colle Aperto.

La Fiamma Olimpica in Città Alta

Ore 18.07: Marteen de Roon e gli atleti bergamaschi sono saliti sul palco del Sentierone: centinaia di persone ad attenderli. «Sono molto onorato di essere qui con questi campioni - ha detto il capitano nerazzurro -. Lo spirito olimpico, la Fiamma, significa qualcosa che va oltre, unione, sacrificio, rispetto, valori tipici dei bergamaschi. Li mettono al lavoro, nello sport, nella vita. Lo sport unisce, è la cosa più bella. Per noi bergamaschi, perché anch’io lo sono, tutto questo è molto bello».

Marteen de Roon e gli atleti bergamaschi sul Sentierone Tantissime persone sul Sentierone

Ore 17.59: Entra nel cuore della città l’Olimpiade Milano-Cortina 2026 percorrendo via Verdi e via Locatelli tra le ali di folla.

Ore 17.42: La fiaccola olimpica intanto è già arrivata in via Suardi a Bergamo dove segnalano una manifestazione di protesta quasi all’altezza della Questura di Bergamo.

Piazza Vecchia in attesa dei tedofori Ore 17.31: Al via i saluti di Teo Mangione dal palco in Largo Belotti. A breve saliranno sul le autorità e poi de Roon, capitano dell’Atalanta, che è appena arrivato.

La manifestazione di protesta in via Suardi Il «torch-kiss» in via Suardi

Ore 17.27: Intanto in Città Alta si stanno concentrando le persone lungo le Mura Venete e sulla Corsarola in attesa del passaggio della Fiaccola Olimpica. Qui ci dovrebbe essere come tedoforo l’attore bergamasco Giorgio Pasotti. Il cantiere di Piazza Vecchia è stato delimitato proprio per permettere il passaggio della fiaccola.

Tante persone in Piazza Vecchia

(Foto di Bedolis)

Ore 17.10: È Fabio Bosatelli, presidente di Gewiss e Polifin, in persona a portare la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 nelle vesti di tedoforo a ChorusLife, lo smart district voluto con determinazione dal padre cavalier Domenico Bosatelli.

«Una grandissima emozione essere tedoforo e tenere questa fiaccola in mano, ancora di più qui a ChorusLife» ha dichiarato Bosatelli. A ChorusLife si è concentrato un evento della Coca-Cola con la possibilità di fare le foto con la fiaccola olimpica. Tra i tedofori anche Paolo Cervini, ceo di ChorusLife e del gruppo Polifin. Le emozioni olimpiche non finiscono qui: ChorusLife sarà infatti Live Site ufficiale e, dal 6 al 22 febbraio in Piazza del Sagittario, saranno trasmesse in diretta le gare sul maxischermo, con pista di pattinaggio aperta fino al 22 febbraio e un calendario di iniziative collaterali (weekend food & beverage, dimostrazioni sul ghiaccio e appuntamenti dedicati anche alle scuole).

Fabio Bosatelli con la fiaccola olimpica a ChorusLife

Dal Sentierone alla festa dei tedofori La grande festa in centro a Bergamo e per le strade di Bergamo per la Fiamma Olimpica. Bedolis, Maraviglia

Ore 17: Il palco sul Sentierone si accende di musica e dei colori della Fiamma Olimpica per questa festa di sport e della città di Bergamo. Sotto il palco di Largo Belotti centinaia di persone si sono assiepate per prendere parte allo spettacolo diretto da Teo Mangione con tante stelle dello sport.

La folla sul Sentierone

Ore 16.52: La Fiamma Olimpica è entrata in città al confine tra Seriate e Bergamo. Si tratta del secondo ingresso dopo il passaggio di stamattina in zona stadio. Sulla strada tante persone curiose di vedere il passaggio dei tedofori in via Borgo Palazzo.

Entra di corsa alla Celadina il primo tedoforo tra gli applausi e gli incoraggiamenti dei presenti. Il primo passaggio, in gergo «torch kiss», nei pressi del mercato ortifrutticolo. Le strade vengono chiuse e subito riaperte dalla Polizia locale di Bergamo.

La Fiamma Olimpica in via Borgo Palazzo

Il percorso da Chorus Life a Città Alta

Il percorso della Fiamma a Bergamo attraverserà numerose vie cittadine e interesserà, dalle 16.50, Borgo Palazzo, via Serassi, l’area Chorus Life, via Bianzana, via Corridoni, via Suardi, viale Muraine, via San Giovanni, via Verdi, via Locatelli, viale Vittorio Emanuele, Sant’Agostino, viale delle Mura, Colle Aperto, piazza Cittadella, piazza Vecchia, via Mario Lupo, piazza Angelini, piazza Mercato Scarpe, via San Giacomo, Porta San Giacomo, via Sant’Alessandro, la scaletta della funicolare e viale Roma, con arrivo in piazza Matteotti, lato Teatro Donizetti.

De Roon sul palco di Largo Belotti

Il Comune di Bergamo ha confermato la presenza del capitano dell’Atalanta, e ambassador di Bergamo Città Europea dello Sport 2027, Marten de Roon tra i suoi ospiti sul palco in Largo Belotti/Sentierone tra le 17.30 e 18. Il capitano nerazzurro si aggiunge agli altri interventi del mondo sportivo che saranno: Ilaria Dentella, pattinatrice - influencer, Diego Flaccadori, cestista e ambassador Bergamo Città europea dello sport 2027, Maurizia Cacciatori, ex pallavolista e ambassador Bergamo Città europea dello sport 2027.

Il palco in Largo Belotti

(Foto di Bedolis)