Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 02 Febbraio 2026

Fiaccola olimpica, è il gran giorno del passaggio tra città e provincia - Segui la diretta web

IL PROGRAMMA. Da mezzogiorno di lunedì 2 febbraio a Villa d’Almè all’accensione del braciere in Largo Belotti alle 19,30: ecco l’itinerario dei 73 tedofori. E in Largo Belotti c’è anche De Roon.

La fiaccola olimpica
La fiaccola olimpica

È tutto pronto per l’ingresso in città lunedì 2 febbraio della Fiamma Olimpica. Il simbolo dei Giochi di Milano-Cortina, che verranno inaugurati venerdì 6 febbraio, toccherà Bergamo per la 57esima tappa del suo viaggio. Una grande festa per un evento unico che si prevede porterà in piazza migliaia di persone.

Da Villa d’Almè allo stadio

La fiaccola, in partenza dalla Grignetta (Lecco), arriverà alle 11,56 a Villa d’Almè. Da lì procederà verso Almé, Sorisole e Ponteranica coinvolgendo i territori fra autorità, associazioni e studenti delle scuole, per poi fare una veloce incursione a Bergamo: passando per Valtesse e Valverde la torcia terminerà infatti il suo primo tragitto alle 13,24 allo stadio.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI E LE CURIOSITÀ

Il passaggio tra 73 tedofori

Dalle 14,36 alle 15,31 il percorso si snoderà da Alzano a Nembro raggiungendo Seriate, dove sarà tra le 16,18 e le 16,51. È da qui che, marciando su via Borgo Palazzo, avverrà l’entrata in città. Nel passaggio, ogni 200 metri, e sempre accompagnati da una carovana di supporto, si alterneranno i 73 tedofori - 53 singoli e 20 gruppi - fra portatori locali e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui anche Martina Caironi e Giorgio Pasotti.

La fiaccola da ChorusLife al Sentierone

Lo spirito olimpico e i suoi colori animeranno le strade e i luoghi che verranno attraversati dalla fiamma: prima ChorusLife e via Corridoni, poi via Suardi, via Verdi e via Locatelli salendo quindi in Città Alta con un grande giro che farà ritorno in città bassa da viale Vittorio Emanuele per concludersi sul Sentierone. Per consentire il transito della fiaccola e della carovana con i tedofori dalle 16 la circolazione nelle strade interessate verrà man mano sospesa, così come i permessi per le Ztl.

La cerimonia in Largo Belotti

Dalle 17, partirà la cerimonia della Fondazione Milano-Cortina insieme alle istituzioni sul palco in Largo Belotti, che sarà circondato da un Villaggio olimpico con food truck e simulatori delle discipline sportive. Dalle 17,30 alle 18 si terrà la finestra riservata al Comune, che per l’occasione premierà i migliori video fra i 38 ammessi alla challenge «Accendi lo spirito olimpico». L’emozione e il sentimento olimpico si riscalderanno così in attesa delle 19,30, quando con la fiamma verrà acceso il braciere in Largo Belotti. Il viaggio della fiamma infine martedì 3 febbraio proseguirà da Dalmine a Capriate, per arrivare a Trezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lecco
Ponteranica
Sorisole
Sport
Evento sportivo
Ciclismo
Politica
Enti locali
Tempo libero
Turismo
Martina Caironi
Giorgio Pasotti
Fondazione Milano-Cortina
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026