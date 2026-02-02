Fiaccola olimpica, è il gran giorno del passaggio tra città e provincia - Segui la diretta web

È tutto pronto per l’ingresso in città lunedì 2 febbraio della Fiamma Olimpica. Il simbolo dei Giochi di Milano-Cortina, che verranno inaugurati venerdì 6 febbraio, toccherà Bergamo per la 57esima tappa del suo viaggio. Una grande festa per un evento unico che si prevede porterà in piazza migliaia di persone.

Da Villa d’Almè allo stadio

La fiaccola, in partenza dalla Grignetta (Lecco), arriverà alle 11,56 a Villa d’Almè. Da lì procederà verso Almé, Sorisole e Ponteranica coinvolgendo i territori fra autorità, associazioni e studenti delle scuole, per poi fare una veloce incursione a Bergamo: passando per Valtesse e Valverde la torcia terminerà infatti il suo primo tragitto alle 13,24 allo stadio.

Il passaggio tra 73 tedofori

Dalle 14,36 alle 15,31 il percorso si snoderà da Alzano a Nembro raggiungendo Seriate, dove sarà tra le 16,18 e le 16,51. È da qui che, marciando su via Borgo Palazzo, avverrà l’entrata in città. Nel passaggio, ogni 200 metri, e sempre accompagnati da una carovana di supporto, si alterneranno i 73 tedofori - 53 singoli e 20 gruppi - fra portatori locali e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui anche Martina Caironi e Giorgio Pasotti.

La fiaccola da ChorusLife al Sentierone

Lo spirito olimpico e i suoi colori animeranno le strade e i luoghi che verranno attraversati dalla fiamma: prima ChorusLife e via Corridoni, poi via Suardi, via Verdi e via Locatelli salendo quindi in Città Alta con un grande giro che farà ritorno in città bassa da viale Vittorio Emanuele per concludersi sul Sentierone. Per consentire il transito della fiaccola e della carovana con i tedofori dalle 16 la circolazione nelle strade interessate verrà man mano sospesa, così come i permessi per le Ztl.

La cerimonia in Largo Belotti