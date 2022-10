Basket, BB14 - Lumezzane rinviata per problemi all’impianto di illuminazione

Non si gioca questa sera (sabato 22 ottobre) l’annunciata sfida BB14-Lumezzane in programma al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto, nell’ambito del quarto turno di campionato di serie B del basket. Il rinvio è scattato per un inconveniente legato all’impianto di illuminazione. A quanto si è appreso, la ditta incaricata da Bergamo Infrastrutture (società che ha in appalto dal Comune gli impianti sportivi) nella serata di venerdì aveva provveduto a installare l’impianto di illuminazione da adattare per lo svolgimento del torneo di tennis «Perrel Faip» che si svolgerà dal 31 ottobre al 7 novembre nelle strutture sportive del palasport di piazzale Tiraboschi, di Treviglio e appunto dell’Italcementi. Un impianto di illuminazione differente per compatibilità con la copertura del parquet adibito alle gare di pallacanestro.