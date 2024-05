Basket: BB14, l’unica bergamasca rimasta in corsa sfiderà la Sangiorgese

Alla Bergamo baskettara non resta che tifare per la BB14, unica rappresentante in corsa per un salto di categoria. La Mascio, invece, dà l’ addio a sogni di gloria, eliminata al primo turno dei play off. La BB14 ci rappresenterà da domenica 19 maggio nella sfida di semifinale contro la Sangiorgese in trasferta a Legnano. Una gara che metterà a dura prova il team cittadino, visto che la Sangiorgese è la favorita alla vittoria finale. Non per questo capitan Simoncelli e compagni partono battuti. L’ aver superato nei quarti di finale il temuto Pizzighettone, per la formazione del presidente Vincenzo Galluzzo è sinonimo di vitalità. Inoltre la squadra sta dimostrando di non aver risentito delle polemiche interne sul pagamento arretrato degli stipendi.