Basket, le bergamasche ai play-off: l’analisi di Carlo Recalcati

La Mascio in serie A2

«Ci si aspettava di più considerato l’organico confezionato in estate. Bisogna anche dire, però, che anche le avversarie avevano imbastito progetti per puntare in alto. Mi aveva fatto piacere vedere un avvio molto promettente. Nemmeno il cambio dell’allenatore in corsa ha portato benefici nonostante le loro indubbie qualità. Domenica 5 maggio comincerà la regular season per cui non resta che sperare in un recupero del team trevigliese».