BB14, vittoria sulla Gardonese: team cittadino sempre capolista

Come si sarà intuito dal verdetto la sfida è stata caratterizzata da un grande equilibrio regnato per l’ intera durata. Nelle ultime battute di gioco ha prevalso, comunque, meritatamente, la formazione cittadina in virtù di un paio di tiri dalla grande distanza andati opportunamente a segno. Se proprio si vuol trovare il migliore sul parquet citiamo capitan Simoncelli, ma guai non evidenziare la più che buona prestazione da parte dell’ intero collettivo. Non sono mancati i duelli fisici di una certa portata ma sempre all’insegna della regolarità sportiva.