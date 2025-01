Bellina può ripartire dopo il ribaltamento. Al camion dell’Italtrans 32 ore di penalità

La direzione gara ha attribuito all’equipaggio costituito da Claudio Bellina, 62 anni di Trescore Balneario, Marco Arnoletti e Danilo Petrucci per la tappa di giovedì 9 (492 km di cui 428 cronometrati), solo iniziata a causa del ribaltamento dopo pochi km, un tempo di 48 ore, di cui 32 ore di penalità. Così il team bergamasco adesso è al 16° posto, con un distacco di 49h20’43’’ da Martin Macik. Bellina non perde però il sorriso: «Stiamo vivendo una bella avventura, peccato per l’incidente ma può capitare, la Dakar è una gara estrema. L’obiettivo è arrivare».