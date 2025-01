Dakar: il camion Italtrans si cappotta ed è fuori classifica

Un incidente dopo soli 3 km dell’inizio della speciale da Alula ad Hail, in Arabia Saudita , ha posto fine alla partecipazione alla 47esima edizione della Dakar del camion di punta dell ’ Italtrans Racing Team . In quel momento al volante dell’Iveco c’era Danilo Petrucci che ha raccontato l’accaduto: «Non so come, dopo una buca ho preso un ciuffo d’erba cammello con la posteriore destra e il camion si è cappottato. Fortunatamente stiamo tutti bene».

Un problema alla pompa di benzina

Complice un problema alla pompa della benzina , sistemato dai meccanici di MM Technology, solo dopo 2 ore e tre quarti il camion di Bellina è ripartito ma anziché puntare a nord, per affrontare il percorso, ha preso la statale numero 70, arrivando al traguardo prima delle 20. Non essendo prevista assistenza esterna, l’equipaggio è escluso dalla a gara. Nella giornata di riposo di oggi - venerdì 10 gennaio - si capirà se ripartirà fuori classifica. Petrucci è crucciato: «Un’amarezza totale, chiedo scusa al team, a Marco e a Claudio, patron di Italtrans che mi ha dato questa grandissima opportunità».

Verzeletti ha invece concluso la tappa al 19° posto con 3 ore 55’55’’ di ritardo da Martin Macik ma in classifica è risalito al 17° posto: «Dopo 50 km ci è saltata di nuovo la cinghia, ma stavolta eravamo preparati e l’abbiamo cambiata in poco tempo. Intorno al km 150 c’erano rocce enormi, con un paio di passaggi pericolosi, in cui siamo scesi per vedere da che parte passare senza danneggiare il camion». Tra le auto successo di Seth Quintero (Toyota) per un secondo su Nasser Al Attiyah, nelle moto vittoria di Luciano Benavides (Ktm).