Bellusci e Bottarelli, ok a Endine Gaiano: vincono la «Dieci miglia del Castello»

Lungo il periplo del lago d’Endine i due hanno confermato il pronostico della vigilia, vincendo per distacco. Il 32enne comasco Belluschi ha dominato la bagarre maschile, arrivando al traguardo dopo 16,2 km in 56’32” e precedendo Fabrizio Giacomelli (Free Zone, 57’55”) e Marco Albini (Atletico Sarnico, 58’43”), il primo dei bergamaschi. La 33enne bresciana Bottarelli ha concluso in 59’55”, precedendo per dispersione sia Eva Grisoni (Atletica Paratico, 1h06’58”), sia la rientrante Elisabetta Manenti (Atletica Pianura Bergamasca, 1h07’21”, la più brava delle bergamasche).