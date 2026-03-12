Bendotti, caccia a una medaglia nel gigante delle Paralimpiadi

Davide Bendotti ci riprova. Nono nel superG di apertura e quinto nella combinata, se nel gigante «standing» di venerdì 13 marzo sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina (prima «run» alle 9,25 su RaiDue, seconda alle 12,50 su RaiSport) dovesse continuare nella sua fantastica progressione paralimpica, ci troveremmo a festeggiare addirittura una medaglia ai Giochi. Magari d’oro. Certo, la concorrenza è fortissima, in più ci sono le difficoltà per i meccanismi di compensazione dei diversi gradi di disabilità, ma come ripete lo stesso 32enne di Colere «sognare non costa niente. In queste Paralimpiadi sto andando fortissimo per cui non mi pongo limiti, siamo qui per le medaglie».