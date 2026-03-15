Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalom

Le Paralimpiadi di Davide Bendotti si concludono con un nono posto nello slalom standing, risultato che si aggiunge al nono posto nel superG e al quinto nella combinata: «Un ottimo risultato, alla vigilia ci avrei messo la firma. E qui il tifo è stato straordinario, sarebbe bello che fosse sempre così, ma ho paura che dopo le Paralimpiadi si abbassi l’attenzione» ha commentato il bergamasco. La gara di domenica 15 marzo è stata vinta dal russo Aleksei Bugaev davanti al neozelandese Adam Hall e allo svizzero Robin Cuce. Il 32enne di Colere Bendotti è nono (e terzo fra gli LW2, gli sciatori mono-gamba) davanti all’altro azzurro Luca Palla.