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Sport / Valle di Scalve Domenica 15 Marzo 2026

Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalom

PARALIMPIADI. Nella giornata conclusiva dei Giochi invernali, il bergamasco Davide Bendotti chiude al nono posto nello slalom standing. Per l’Italia altre due medaglie e quarto posto nel medagliere.

Davide Bendotti in azione nello slalom di domenica 15 marzo
Davide Bendotti in azione nello slalom di domenica 15 marzo

Le Paralimpiadi di Davide Bendotti si concludono con un nono posto nello slalom standing, risultato che si aggiunge al nono posto nel superG e al quinto nella combinata: «Un ottimo risultato, alla vigilia ci avrei messo la firma. E qui il tifo è stato straordinario, sarebbe bello che fosse sempre così, ma ho paura che dopo le Paralimpiadi si abbassi l’attenzione» ha commentato il bergamasco. La gara di domenica 15 marzo è stata vinta dal russo Aleksei Bugaev davanti al neozelandese Adam Hall e allo svizzero Robin Cuce. Il 32enne di Colere Bendotti è nono (e terzo fra gli LW2, gli sciatori mono-gamba) davanti all’altro azzurro Luca Palla.

Un oro e un bronzo per l’Italia

L’avventura degli azzurri ai Giochi di Milano Cortina si chiude con il quarto posto nel medagliere alle spalle delle superpotenze Cina, Stati Uniti e Russia. Nell’ultima giornata di gara l’Italia ha arricchito il medagliere con la medaglia d’oro di Giacomo Bertagnolli, con la guida iseana Andrea Ravelli, nello slalom vision impaired e con il bronzo di Giuseppe Romele, fondista di Pisogne nato a Lovere, terzo nella 20 km di fondo sitting. Per l’Italia in totale 16 medaglie con sette ori, sette argenti e due bronzi.

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