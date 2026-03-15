Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalom
PARALIMPIADI. Nella giornata conclusiva dei Giochi invernali, il bergamasco Davide Bendotti chiude al nono posto nello slalom standing. Per l’Italia altre due medaglie e quarto posto nel medagliere.
Le Paralimpiadi di Davide Bendotti si concludono con un nono posto nello slalom standing, risultato che si aggiunge al nono posto nel superG e al quinto nella combinata: «Un ottimo risultato, alla vigilia ci avrei messo la firma. E qui il tifo è stato straordinario, sarebbe bello che fosse sempre così, ma ho paura che dopo le Paralimpiadi si abbassi l’attenzione» ha commentato il bergamasco. La gara di domenica 15 marzo è stata vinta dal russo Aleksei Bugaev davanti al neozelandese Adam Hall e allo svizzero Robin Cuce. Il 32enne di Colere Bendotti è nono (e terzo fra gli LW2, gli sciatori mono-gamba) davanti all’altro azzurro Luca Palla.
Un oro e un bronzo per l’Italia
L’avventura degli azzurri ai Giochi di Milano Cortina si chiude con il quarto posto nel medagliere alle spalle delle superpotenze Cina, Stati Uniti e Russia. Nell’ultima giornata di gara l’Italia ha arricchito il medagliere con la medaglia d’oro di Giacomo Bertagnolli, con la guida iseana Andrea Ravelli, nello slalom vision impaired e con il bronzo di Giuseppe Romele, fondista di Pisogne nato a Lovere, terzo nella 20 km di fondo sitting. Per l’Italia in totale 16 medaglie con sette ori, sette argenti e due bronzi.
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