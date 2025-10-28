Bergamo 1991 con tanta fame di punti sul campo del Vallefoglia

Serata importante per il Volley Bergamo 1991 quella di mercoledì 29 ottobre: nel turno infrasettimanale rende fa visita al Vallefoglia, diretta rivale in una classifica finora abbastanza deficitaria per le rossoblù. Si gioca alle 20,30 al Pala Megabox di Pesaro. Per le bergamasche l’obiettivo è riscattare un brutto ko, quello per 3-0 sul campo del Chieri, in cui la prestazione non è stata brillante. La squadra di Parisi, conquistando i tre punti, sorpasserebbe le rivali, che alla vigilia hanno un punto in più. La classifica vede le rossoblù al penultimo posto, insieme a Monviso e Macerata, con una sola vittoria in cinque giornate.