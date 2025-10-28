Sport / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025
Bergamo 1991 con tanta fame di punti sul campo del Vallefoglia
VOLLEY A1 FEMMINILE. La formazione rossoblù, nella parte bassa della classifica a quota 5, gioca mercoledì 29 ottobre a Pesaro contro un’avversaria che ne ha solo uno in più: match molto importante.
Bergamo
Serata importante per il Volley Bergamo 1991 quella di mercoledì 29 ottobre: nel turno infrasettimanale rende fa visita al Vallefoglia, diretta rivale in una classifica finora abbastanza deficitaria per le rossoblù. Si gioca alle 20,30 al Pala Megabox di Pesaro. Per le bergamasche l’obiettivo è riscattare un brutto ko, quello per 3-0 sul campo del Chieri, in cui la prestazione non è stata brillante. La squadra di Parisi, conquistando i tre punti, sorpasserebbe le rivali, che alla vigilia hanno un punto in più. La classifica vede le rossoblù al penultimo posto, insieme a Monviso e Macerata, con una sola vittoria in cinque giornate.
Mosser: «Concentrate sul servizio»
«In allenamento ci stiamo concentrando sul servizio e sull’affiatamento di squadra: insistiamo molto sull’affinare il nostro sistema di gioco, per poter collaborare meglio. Per mettere in difficoltà Vallefoglia dovremo battere forte e difendere bene le loro schiacciatrici esterne», sottolinea la schiacciatrice Jenny Mosser.
