Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025

Bergamo 1991 con tanta fame di punti sul campo del Vallefoglia

VOLLEY A1 FEMMINILE. La formazione rossoblù, nella parte bassa della classifica a quota 5, gioca mercoledì 29 ottobre a Pesaro contro un’avversaria che ne ha solo uno in più: match molto importante.

Per le giocatrici del Volley Bergamo 1991 un test importante sul campo del Vallefoglia
Per le giocatrici del Volley Bergamo 1991 un test importante sul campo del Vallefoglia
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Serata importante per il Volley Bergamo 1991 quella di mercoledì 29 ottobre: nel turno infrasettimanale rende fa visita al Vallefoglia, diretta rivale in una classifica finora abbastanza deficitaria per le rossoblù. Si gioca alle 20,30 al Pala Megabox di Pesaro. Per le bergamasche l’obiettivo è riscattare un brutto ko, quello per 3-0 sul campo del Chieri, in cui la prestazione non è stata brillante. La squadra di Parisi, conquistando i tre punti, sorpasserebbe le rivali, che alla vigilia hanno un punto in più. La classifica vede le rossoblù al penultimo posto, insieme a Monviso e Macerata, con una sola vittoria in cinque giornate.

Mosser: «Concentrate sul servizio»

«In allenamento ci stiamo concentrando sul servizio e sull’affiatamento di squadra: insistiamo molto sull’affinare il nostro sistema di gioco, per poter collaborare meglio. Per mettere in difficoltà Vallefoglia dovremo battere forte e difendere bene le loro schiacciatrici esterne», sottolinea la schiacciatrice Jenny Mosser.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pallavolo
Jenny Mosser
Volley Bergamo 1991