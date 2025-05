Bergamo 1991 mette Meli al centro: «Una chiamata che non potevo farmi scappare»

«La chiamata di Bergamo? Non potevo lasciarmela scappare, mi aspetto di crescere tantissimo». Il sorriso di Denise Meli è il biglietto da visita della prima novità del Volley Bergamo 1991 per la prossima stagione in A1. La centrale toscana, classe 2001 , è la new-entry rossoblù.

Nel reparto affiancherà Monique Strubbe e Linda Manfredini, convocata dalla nazionale juniores per la preparazione in vista dei Mondiali Under 21 ad agosto in Indonesia.