Bergamo 1991, sfuma il colpaccio a Monza: sconfitta 3-0 dal Vero Volley Milano

Dopo il successo con Il Bisonte Firenze, all’Arena di Monza una Bergamo orfana di Lanier per oltre due set a causa di un infortunio riportato nelle fasi iniziali del match non riesce imporre il proprio gioco. Ma lotta, prova a controbattere a Stysiak e Thompson, a tratti tiene testa alle padrone di casa di Vero Volley Milano. Non riesce però a reagire ai colpi finali delle avversarie e cede in tre set.