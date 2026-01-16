Sport / Bergamo Città
Bergamo 91 atteso dalle stelle di Conegliano. Trasferta impossibile sabato 17 in Veneto
VOLLEY A1 FEMMINILE Sabato 17 gennaio alle 20.30 a Villorba trasferta impossibile per il Bergamo 1991 contro il Conegliano, come da molti anni dominatore del campionato. Nei due precedenti stagionali 3-1 per le venete.
Lo squadrone di coach Santarelli è formato da una serie incredibile di campionesse: dalla regista Wolosz a Gabi, da Zhu a Fahr fino al libero De Gennaro. E, anche se il tecnico dovesse decidere di varare il turnover - eventualità molto probabile considerati i numerosi appuntamenti in Champions - qualunque formazione schierata risulterebbe più che pericolosa. Le rossoblù dovranno scendere in campo senza paura, cercando di esprimere il miglior gioco possibile. Alessia Bolzonetti: «Dovremo essere aggressive in battuta».
Il settimo posto delle rossoblù è a rischio
Bergamo dovrebbe tentare di sbloccarsi dopo quattro sconfitte consecutive, includendo anche la Coppa Italia, e di uscire dal tunnel dei match persi al quinto set (in totale otto su nove), ma naturalmente Conegliano non è sicuramente il cliente ideale. La compagine allenata da Cervellin ha dimostrato di essere in grado di impensierire anche le grandi squadre, ma non ha la cattiveria necessaria per chiudere un match a proprio vantaggio. Così il settimo posto delle bergamasche, a quota 22, oggi potrebbe essere a rischio, perché subito dietro ci sono ben quattro squadre pronte a tentare il sorpasso (Firenze, Macerata, Cuneo e Busto Arsizio). E in chiave playoff ogni punto è prezioso.
