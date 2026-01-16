Bergamo 91 atteso dalle stelle di Conegliano. Trasferta impossibile sabato 17 in Veneto

Il settimo posto delle rossoblù è a rischio

Bergamo dovrebbe tentare di sbloccarsi dopo quattro sconfitte consecutive, includendo anche la Coppa Italia, e di uscire dal tunnel dei match persi al quinto set (in totale otto su nove), ma naturalmente Conegliano non è sicuramente il cliente ideale. La compagine allenata da Cervellin ha dimostrato di essere in grado di impensierire anche le grandi squadre, ma non ha la cattiveria necessaria per chiudere un match a proprio vantaggio. Così il settimo posto delle bergamasche, a quota 22, oggi potrebbe essere a rischio, perché subito dietro ci sono ben quattro squadre pronte a tentare il sorpasso (Firenze, Macerata, Cuneo e Busto Arsizio). E in chiave playoff ogni punto è prezioso.