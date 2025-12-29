Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 29 Dicembre 2025

Bergamo cerca l’impresa dell’anno: sfida alla corazzata Conegliano in Coppa Italia

VOLLEY. Martedì 30 dicembre a Villorba (alle 20) le rossoblù sfidano la capolista del campionato, vincitrice del trofeo negli ultimi sei anni ma reduce da qualche passo falso. In palio un posto alla Final Four di gennaio a Torino.

Denise Meli in azione nel match di Santo Stefano contro Novara, perso al tie-break dopo un’ottima prestazione. Martedì 30 in Coppa Italia il test Conegliano
(Foto di Lvf)

Contro il pronostico, la logica, i numeri e una leonessa ferita. Martedì 30 dicembre al PalaVerde di Villorba (alle 20) il Volley Bergamo 1991 spera di stappare il colpo in coda all’anno che tramonta. Per riuscirci deve battere le (ex?) imbattibili di Conegliano nei quarti di finale della Coppa Italia che l’Imoco ha vinto consecutivamente negli ultimi sei anni.

Serve un’impresa

Un’impresa titanica anche solo pensarci, ma la corazzata Conegliano negli ultimi tempi ha subito i colpi di Milano, con le sconfitte in Supercoppa e in campionato, e di Scandicci (nel Mondiale per club) mostrando qualche crepa inattesa. Per Bergamo un motivo di fiducia ma anche di preoccupazione in più, l’orgoglio scalfito della regina che di certo non vorrà abdicare. «Affrontiamo questa gara per vincere, non per ben figurare, ma ci concentriamo sul miglioramento delle prestazioni», ha detto alla vigilia il coach Marcello Cervellin.

In palio un posto alla Final Four a Torino, il 24 e 25 gennaio, contro la vincente della sfida tra Novara e Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pallavolo
Marcello Cervellin
Volley Bergamo 1991
Imoco
coppa italia