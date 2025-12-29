Bergamo cerca l’impresa dell’anno: sfida alla corazzata Conegliano in Coppa Italia

Contro il pronostico , la logica, i numeri e una leonessa ferita. Martedì 30 dicembre al PalaVerde di Villorba (alle 20) il Volley Bergamo 1991 spera di stappare il colpo in coda all’anno che tramonta. Per riuscirci deve battere le (ex?) imbattibili di Conegliano nei quarti di finale della Coppa Italia che l’Imoco ha vinto consecutivamente negli ultimi sei anni.

Serve un’impresa

Un’impresa titanica anche solo pensarci, ma la corazzata Conegliano negli ultimi tempi ha subito i colpi di Milano, con le sconfitte in Supercoppa e in campionato, e di Scandicci (nel Mondiale per club) mostrando qualche crepa inattesa. Per Bergamo un motivo di fiducia ma anche di preoccupazione in più, l’orgoglio scalfito della regina che di certo non vorrà abdicare. «Affrontiamo questa gara per vincere, non per ben figurare, ma ci concentriamo sul miglioramento delle prestazioni», ha detto alla vigilia il coach Marcello Cervellin.