Bergamo, impresa sfiorata a Firenze: Scandicci passa solo al tie-break

Sotto di un set, le bergamasche trascinate da Kipp, Cese Montalvo e poi Mosser restano in partita e conquistano il secondo parziale (25-22) rimanendo incollate alle avversarie sino a metà della terza frazione prima dello scatto delle padrone di casa. Ma nel quarto Bergamo torna in gara, allunga avanti e poi chiude con Mosser per il tie-break decisivo. Nell’ultima frazione le rossoblù restano a ruota sino al 13-13, annullano due match-point e poi cedono sul 17-15. Avanti 1-0 Scandicci resta favorita, ma giovedì in gara2 a Treviglio Bergamo può sognare un’altra giornata di gloria e regalarsi il terzo atto della serie.