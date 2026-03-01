Bergamo, impresa sfiorata a Firenze: Scandicci passa solo al tie-break
VOLLEY. Domenica primo marzo le rossoblù s’arrendono (2-3) al 5° set alle campionesse del mondo in gara 1 dei quarti playoff dopo aver tenuto testa per l’intera gara. Giovedì 5 in gara2 a Treviglio possono sognare il colpaccio
A pochi punti dall’impresa. Domenica primo marzo a Firenze il Volley Bergamo sfiora il colpaccio nella gara1 dei quarti di finale playoff contro la corazzata Scandicci. Le campionesse del mondo devono dare fondo a tutte le energie per imporsi al tie-break (17-15), ma alle rossoblù di Marcello Cervellin resta l’orgoglio di aver firmato una delle migliori prove stagionali.
Sotto di un set, le bergamasche trascinate da Kipp, Cese Montalvo e poi Mosser restano in partita e conquistano il secondo parziale (25-22) rimanendo incollate alle avversarie sino a metà della terza frazione prima dello scatto delle padrone di casa. Ma nel quarto Bergamo torna in gara, allunga avanti e poi chiude con Mosser per il tie-break decisivo. Nell’ultima frazione le rossoblù restano a ruota sino al 13-13, annullano due match-point e poi cedono sul 17-15. Avanti 1-0 Scandicci resta favorita, ma giovedì in gara2 a Treviglio Bergamo può sognare un’altra giornata di gloria e regalarsi il terzo atto della serie.
