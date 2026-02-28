Bergamo, inizia la scalata al muro: a Firenze gara1 playoff contro Scandicci
VOLLEY. Domenica primo marzo (alle 16) il primo atto dei quarti di finale contro le campionesse del mondo per club. Tra le rossoblù ancora ai box Eze, verso il rientro Cese Montalvo e Kipp. Cervellin: «Ci giochiamo tutte le carte».
«Mission impossible» Scandicci, atto primo. Domenica primo marzo (alle 16) il Volley Bergamo alza il sipario sull’avventura playoff sfidando le campionesse del mondo a Firenze, nella gara1 dei quarti.
Allo scontro con la corazzata toscana, seconda alla fine della regular season a 10 punti di distanza dalla capolista Conegliano, le rossoblù arrivano con il settimo posto e il ko ininfluente anche se amaro con Macerata, al tie-break dell’ultimo match di campionato.
La stagione regolare ha lasciato in eredità l’infortunio a Eze, ancora ai box, mentre dovrebbero rivedersi Cese Montalvo e Kipp dopo l’influenza.
Il pronostico è pesantemente sbilanciato a favore di Scandicci, ma Bergamo vuole mettere sotto pressione la corazzata e possibilmente tenere aperta la serie sino alla fine e senza rimpianti.«Siamo arrivati alla fine del ritorno in crescendo, ora l’obiettivo è giocarci tutte le nostre carte», ha detto alla vigilia il coach rossoblù Marcello Cervellin.
