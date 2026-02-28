Bergamo, inizia la scalata al muro: a Firenze gara1 playoff contro Scandicci

La stagione regolare ha lasciato in eredità l’infortunio a Eze, ancora ai box , mentre dovrebbero rivedersi Cese Montalvo e Kipp dopo l’influenza.

Il pronostico è pesantemente sbilanciato a favore di Scandicci, ma Bergamo vuole mettere sotto pressione la corazzata e possibilmente tenere aperta la serie sino alla fine e senza rimpianti.«Siamo arrivati alla fine del ritorno in crescendo, ora l’obiettivo è giocarci tutte le nostre carte», ha detto alla vigilia il coach rossoblù Marcello Cervellin.