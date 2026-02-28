Burger button
Sport / Bergamo Città Sabato 28 Febbraio 2026

Bergamo, inizia la scalata al muro: a Firenze gara1 playoff contro Scandicci

VOLLEY. Domenica primo marzo (alle 16) il primo atto dei quarti di finale contro le campionesse del mondo per club. Tra le rossoblù ancora ai box Eze, verso il rientro Cese Montalvo e Kipp. Cervellin: «Ci giochiamo tutte le carte».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Kendall Kipp in azione contro Firenze. L’americana dovrebbe essere regolarmente in campo domenica 1 marzo nella gara1 dei quarti playoff contro Scandicci
Kendall Kipp in azione contro Firenze. L’americana dovrebbe essere regolarmente in campo domenica 1 marzo nella gara1 dei quarti playoff contro Scandicci
(Foto di Colleoni)

«Mission impossible» Scandicci, atto primo. Domenica primo marzo (alle 16) il Volley Bergamo alza il sipario sull’avventura playoff sfidando le campionesse del mondo a Firenze, nella gara1 dei quarti.

Allo scontro con la corazzata toscana, seconda alla fine della regular season a 10 punti di distanza dalla capolista Conegliano, le rossoblù arrivano con il settimo posto e il ko ininfluente anche se amaro con Macerata, al tie-break dell’ultimo match di campionato.

La stagione regolare ha lasciato in eredità l’infortunio a Eze, ancora ai box, mentre dovrebbero rivedersi Cese Montalvo e Kipp dopo l’influenza.

Il pronostico è pesantemente sbilanciato a favore di Scandicci, ma Bergamo vuole mettere sotto pressione la corazzata e possibilmente tenere aperta la serie sino alla fine e senza rimpianti.«Siamo arrivati alla fine del ritorno in crescendo, ora l’obiettivo è giocarci tutte le nostre carte», ha detto alla vigilia il coach rossoblù Marcello Cervellin.

Bergamo
Sport
Pallavolo
Cese Montalvo
Marcello Cervellin
Volley Bergamo