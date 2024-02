Bergamo nel weekend si mette a correre. Urban Night Trail, mezza maratona e 10 km

Passione e impegno, sogni e prospettive che si ritrovano nella BigMat Bergamo21 e nell’Urban Night Trail, i due eventi che aprono il 2024 di FollowYourPassion. Un omaggio alla città, il desiderio e l’onore di far correre maratoneti e runner in un contesto unico, tra i vicoli della Città Alta e le strade di quella bassa. La BigMat Bergamo21 è stata presentata alla stampa giovedì 1° febbraio, nello storico Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, nella Sala Cutuli. C’è un primato di partecipanti con un incremento del 15% rispetto all’anno scorso. L’Urban Night Trail avrà una lunghezza di 12,5 e il percorso delle tre corse è identico a quello del 2023 .

Poli: «Riparte la stagione dello sport»

Loredana Poli , assessore allo Sport e alle Politiche sociali: «Il weekend di gara con la BigMat Bergamo21 segna la ripartenza della stagione degli eventi sportivi in città. Bergamo è tutta coinvolta, dal percorso alla rete di collaborazioni consolidate su tutto il territorio, al momento ricreativo per tutti i cittadini che possono partecipare anche assistendo all’evento. Ringrazio la Polizia Locale che garantisce, in collaborazione con l’organizzazione, l’incolumità degli atleti, l’Accademia della Guardia di Finanza e il Liceo Imiberg. Faccio i miei auguri a tutti» .

Il colonnello Stefano Pietrosanto, comandante dei corsi e applicazioni speciali dell’Accademia della Guardia di Finanza: «Siamo entusiasti di rinnovare questa tradizione che è nata con la stessa manifestazione, all’inizio nella sede precedente, ora in quella attuale, molto più scenografica. Tanti dei nostri allievi saranno in gara. Ci sarà anche il comandante ad avvalorare ciò di cui siamo convinti, che lo sport sia veicolo di valori come spirito di sacrificio, abnegazione, lealtà, lo sfidare sé stessi, principi alla base della formazione accademica e necessari per affinare le doti di carisma e leadership, indispensabili per questa carriera. Quest’anno ricorre il 40° anniversario dell’insediamento dell’Accademia della Guardia di Finanza su Bergamo, rinnoviamo quindi il legame con lo sport e con il territorio».