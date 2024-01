Bergamo non molla ma non ce la fa: 3-1 con Milano

Consapevole di non avere nulla da perdere, Bergamo si regala emozioni, se la gioca a tratti alla pari, addirittura infiamma i tifosi rossoblù con la cavalcata del secondo set e con le rincorse del terzo e quarto parziale. Non arrivano punti per muovere la classifica ma tante buone sensazioni.

La gara

E’ subito testa a testa, con Bergamo brava a cogliere l’occasione per tenersi avanti con Lorrayna (5, 41%) e Davyskiba (3, 42%). Al 14 pari Milano sembra prendersi il break della fuga, ma l’ace di Rozanski riporta la parità e Melandri firma un nuovo sorpasso (17-18). E’ di nuovo punto a punto (19-19) che si risolve con l’allungo delle padrone di casa nel turno di battuta di Sylla (25-19).

Bergamo non si arrende e riprende in crescendo: Rozanski (6, 54%) e Lorrayna (6, 52%) staccano Milano che cerca di tenersi in scia e risale a -2. La prima palla set è rossoblù: 24-22. Il muro di casa ferma Lorrayna, ma nulla può su Rozanski che porta il match in parità (23-25).