Bergamo, notte di stelle contro Milano: caccia all’exploit alla ChorusLife Arena

Ritorno con le stelle. Domenica 14 dicembre alla ChorusLife Arena (alle 20,30) il Volley Bergamo inizia la seconda parte di stagione contro la corazzata Milano delle fenomenali Egonu, Danesi , Pietrini e le ex Lanier, Cagnin e Fersino.

Per la squadra di Parisi, reduce dallo stop con Macerata dopo tre vittorie di fila, si preannuncia una serata di lotta e l’avvio del ciclo di ferro che porterà le rossoblù a incrociare gran parte delle corazzate del campionato nella prima parte del girone di ritorno. L’ultima sconfitta non ha compromesso la conferma dell’ottavo posto e il pass per i quarti di Coppa Italia, ma ha ridotto a 5 le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e reclama a gran voce una reazione.