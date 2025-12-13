Sport / Bergamo Città
Sabato 13 Dicembre 2025
Bergamo, notte di stelle contro Milano: caccia all’exploit alla ChorusLife Arena
VOLLEY. Domenica 14 dicembre (alle 20,30) le rossoblù di Parisi, reduci dal ko contro Macerata, iniziano il girone di ritorno contro lo squadrone di Egonu, Danesi e Pietrini. La palleggiatrice Eze: «Confidiamo in noi stesse e nei tifosi».
Ritorno con le stelle. Domenica 14 dicembre alla ChorusLife Arena (alle 20,30) il Volley Bergamo inizia la seconda parte di stagione contro la corazzata Milano delle fenomenali Egonu, Danesi, Pietrini e le ex Lanier, Cagnin e Fersino.
Per la squadra di Parisi, reduce dallo stop con Macerata dopo tre vittorie di fila, si preannuncia una serata di lotta e l’avvio del ciclo di ferro che porterà le rossoblù a incrociare gran parte delle corazzate del campionato nella prima parte del girone di ritorno. L’ultima sconfitta non ha compromesso la conferma dell’ottavo posto e il pass per i quarti di Coppa Italia, ma ha ridotto a 5 le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e reclama a gran voce una reazione.
«La forza di questa squadra sta nell’avere pazienza, ho grande fiducia nel calore della ChorusLife Arena», ha detto alla vigilia la palleggiatrice Chidera Blessing Eze. In dubbio Cese Montalvo, pronte Mosser e Bolzonetti.
