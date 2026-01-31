Sport / Bergamo Città
Sabato 31 Gennaio 2026
Bergamo per la salvezza, Costa Volpino per i sogni: domenica da bottino pieno
VOLLEY. Domenica 1 febbraio (ore 17) doppio impegno cruciale per la pallavolo orobica: in A1 le rossoblù di Cervellin cercano il successo a Perugia dopo 5 ko di fila; in A2 la Cbl debutta in casa nella Pool Promozione contro Padova.
Tre punti, due fronti: Bergamo per la salvezza in A1, Costa Volpino per i sogni in A2. La pallavolo femminile orobica punta l’en plein domenica primo febbraio, anche se il palcoscenico, il contesto e l’obiettivo sono differenti.
Dopo 5 ko di fila le rossoblù di Cervellin non possono sbagliare a Perugia (alle 17) contro le umbre dell’ex tecnico Micoli, ultime in classifica. L’obiettivo è triplice: tornare a respirare, mettere in cassaforte la salvezza, restare in scia della zona playoff. «Ci aspetta una battaglia sportiva, saremo pronte»,. ha detto alla vigilia la centrale Denise Meli.
Per l’occasione Bergamo ritrova Cese Montalvo e Strubbe e finalmente la squadra al completo. Ma a prescindere dalla formazione le rossoblù devono fare bottino pieno.
Lo stesso obiettivo accompagna la Cbl nell’esordio casalingo della Pool Promozione di A2, a Costa Volpino (alle 17) contro l’Altafratte Padova. Le bergamasche ripartono dal primo posto della prima fase, chiusa con 18 punti, sette in più delle venete, seste a quota 11 nell’altro girone. «Padova è una squadra competitiva, noi dobbiamo concentrarci sul nostro gioco. Comincia un altro campionato», tiene alte le antenne la centrale Margherita Brandi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA