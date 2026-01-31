Bergamo per la salvezza, Costa Volpino per i sogni: domenica da bottino pieno

Tre punti, due fronti: Bergamo per la salvezza in A1, Costa Volpino per i sogni in A2 . La pallavolo femminile orobica punta l’en plein domenica primo febbraio , anche se il palcoscenico, il contesto e l’obiettivo sono differenti.

Dopo 5 ko di fila le rossoblù di Cervellin non possono sbagliare a Perugia (alle 17) contro le umbre dell’ex tecnico Micoli, ultime in classifica. L’obiettivo è triplice: tornare a respirare, mettere in cassaforte la salvezza, restare in scia della zona playoff. «Ci aspetta una battaglia sportiva, saremo pronte»,. ha detto alla vigilia la centrale Denise Meli.