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Sport / Bergamo Città Mercoledì 18 Marzo 2026

Bergamo, playoff Challenge Cup: venerdì 20 la sfida con San Giovanni in Marignano

VOLLEY. Dopo il ko al tie-break all’esordio contro Cuneo, le rossoblù si avvicinano alla sfida casalinga al PalaFacchetti di Treviglio. Cambiano alcune date: il match a Pesaro contro Vallefoglia è in programma giovedì 26

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Alessia Bolzonetti in azione nel match contro Cuneo che ha aperto i playoff di Challenge Cup: venerdì 20 la sfida a Treviglio contro San Giovanni in Marignano
Alessia Bolzonetti in azione nel match contro Cuneo che ha aperto i playoff di Challenge Cup: venerdì 20 la sfida a Treviglio contro San Giovanni in Marignano
(Foto di Lvf)

Modifica in corso per il Volley Bergamo nel calendario dei playoff di Challenge Cup. Dopo la sconfitta al tie-break nel match d’esordio a Cuneo, venerdì 20 marzo al PalaFacchetti di Treviglio (alle 20) le rossoblù affronteranno San Giovanni in Marignano. Giovedì 26, posticipato di 24 ore, il match a Pesaro (alle 20,30) contro Vallefoglia.

A seguire il 30 marzo a Treviglio (alle 20) la gara di ritorno contro Curno. Il 3 aprile, sempre al PalaFacchetti (alle 20), sfida a Vallefoglia, prima della chiusura del girone l’8 aprile a Cervia (alle 20) sul campo di San Giovanni in Marignano.

La prevendita per il match di venerdì 20 marzo è già on line su TicketOne. A partire da lunedì 23 saranno invece disponibili i biglietti per la sfida del 30 marzo. Dal 31 quelli per la gara del 3 aprile.

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