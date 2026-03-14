Bergamo può sognare l’Europa: a Cuneo prima sfida dei playoff di Challenge Cup
VOLLEY. Domenica 15 marzo alle 17 in Piemonte le rossoblù si tuffano nell’ultima competizione stagionale col primo confronto nel girone B. ll ds Bertini: «Sfruttiamo i progressi dell’ultimo periodo».
Da Scandicci a Cuneo. Detto addio ai playoff scudetto dopo l’eliminazione a opera delle toscane, il Volley Bergamo si tutta nei playoff della Challenge Cup, domenica 15 marzo a Cuneo (alle 17) contro le piemontesi.
La Challenge Cup mette in palio un posto nella terza competizione europea (dopo Champions e Cev) con le quattro squadre uscite ai quarti scudetto più quelle classificate dalla 9ª alla 12ª in campionato. Bergamo è inserita nel girone B e oltre a Cuneo affronterà San Giovanni in Marignano e Vallefoglia in sfide di andata e ritorno.
«È una competizione importante, perché può farci riaffacciare in Europa, sfruttando i progressi mostrati nell’ultimo periodo», ha sottolineato alla vigilia il ds Mario Bertini.
Tra le rossoblù mancherà la palleggiatrice titolare Eze, ancora ai box per l’infortunio alla caviglia, al suo posto giocherà Carraro, in diagonale con Kipp.
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