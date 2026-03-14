Bergamo può sognare l’Europa: a Cuneo prima sfida dei playoff di Challenge Cup

La Challenge Cup mette in palio un posto nella terza competizione europea (dopo Champions e Cev) con le quattro squadre uscite ai quarti scudetto più quelle classificate dalla 9ª alla 12ª in campionato. Bergamo è inserita nel girone B e oltre a Cuneo affronterà San Giovanni in Marignano e Vallefoglia in sfide di andata e ritorno.