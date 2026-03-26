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Sport / Bergamo Città Giovedì 26 Marzo 2026

Bergamo si accende per l’Italia: festa azzurra e tifosi irlandesi in città - Foto

IL MATCH. Nella serata di giovedì 26 marzo (20.45, Rai1) la semifinale playoff della Nazionale contro l’Irlanda del Nord: 150 sindaci allo stadio, biglietti esauriti.

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Bergamo si accende per l’Italia: festa azzurra e tifosi irlandesi in città - Foto
I tifosi irlandesi a Bergamo per la sfida della squadra dell’Irlanda del Nord con la Nazionale di Gattuso
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Bergamo si è tinta di azzurro, ma non solo. In città, fin dalla mattina di giovedì 26 marzo, si notano tanti tifosi irlandesi arrivati per sostenere la loro nazionale: sciarpe verdi al collo, cori e un clima festoso che anima il centro e le vie attorno allo stadio. Un’atmosfera internazionale che accompagna l’attesa per la semifinale playoff verso il Mondiale 2026 .

Questa sera (ore 20.45, diretta Rai1) gli Azzurri affrontano l’Irlanda del Nord con in palio la finale del 31 marzo contro Bosnia o Galles. Sugli spalti ci sarà anche una nutrita delegazione istituzionale: circa 150 sindaci bergamaschi, con fascia tricolore, a testimoniare la vicinanza del territorio alla Nazionale. La risposta del pubblico è stata straordinaria, con i 23 mila biglietti esauriti in meno di un’ora e mezza e una coreografia speciale preparata dalla Figc.

Colorati e festosi gli irlandesi a Bergamo per la Nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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