Bergamo si accende per l’Italia: festa azzurra e tifosi irlandesi in città - Foto

Bergamo si è tinta di azzurro, ma non solo. In città, fin dalla mattina di giovedì 26 marzo, si notano tanti tifosi irlandesi arrivati per sostenere la loro nazionale: sciarpe verdi al collo , cori e un clima festoso che anima il centro e le vie attorno allo stadio. Un’atmosfera internazionale che accompagna l’attesa per la semifinale playoff verso il Mondiale 2026 .

Questa sera (ore 20.45, diretta Rai1) gli Azzurri affrontano l’Irlanda del Nord con in palio la finale del 31 marzo contro Bosnia o Galles. Sugli spalti ci sarà anche una nutrita delegazione istituzionale: circa 150 sindaci bergamaschi, con fascia tricolore, a testimoniare la vicinanza del territorio alla Nazionale. La risposta del pubblico è stata straordinaria, con i 23 mila biglietti esauriti in meno di un’ora e mezza e una coreografia speciale preparata dalla Figc.