Bergamo si colora di biancoverde, nel pomeriggio il trasferimento allo stadio - Foto e video

Già lunedì sera 21 ottobre in Città Alta si sollevavano i boccali di birra, in un pub dai sapori british. Da martedì e ancor più oggi (23 ottobre) ecco che i colori biancoverdi si vedono anche in giro per la città. È una trasferta decisamente numerosa quella dei tifosi del Celtic a Bergamo: in 1.300 riempiranno il settore ospiti del Gewiss Stadium, ma molti (alcune centinaia) sono in città anche senza biglietto e seguiranno la partita nei bar. Come al solito, il calcio si mischia al turismo. Ma sempre con senso d’appartenenza: rigorosamente vestiti di biancoverde, si notano diversi gruppetti di tifosi del Celtic tra il centro piacentiniano e Città alta. Nota di colore, in parecchi girano in maglietta e pantaloncini; abituati al clima più pungente di Glasgow, la timida ottobrata di Bergamo ha per loro il calore d’inizio estate.

I tifosi del Celtic in zona Porta Nuova a Bergamo

Il raduno nel pomeriggio in piazzale Alpini

Dalle 9 di stamattina è scattata la consueta ordinanza anti-alcol (divieto di somministrazione di bevande sopra i 5 gradi e di asporto di bibite in bottiglia di vetro o in lattina; al limite dei 5 gradi fanno eccezione i ristoranti per il servizio al tavolo), il cui perimetro è stato allargato anche a zone periferiche della città; durerà sino alle 6 del mattino di domani, quando gli scozzesi cominceranno a ripartire verso casa. Dal primo pomeriggio i tifosi del Celtic saranno concentrati in piazzale Alpini, da lì partiranno poi le navette per il trasbordo verso lo stadio. Facile che, vista la numerosità dei supporter scozzesi, qualche gruppo cerchi d’incamminarsi a piedi. Anche per questo, le misure di sicurezza sono rafforzate.

Il cuore diviso a metà

Sarà una serata divisa a metà tra mente e cuore invece quella di oggi (si gioca al Gewiss Stadium alle 18.45) per chi tifa Celtic e Atalanta, contemporaneamente. «È una partita un po’ divisiva, perché oltre a tifare Celtic si tifa anche l’Atalanta. Ma sì, abbiamo più il cuore nel Celtic: non è facile, ma capita una sola volta...». Chissà, magari capiterà ancora, perché la rivoluzione atalantina ha spalancato orizzonti inimitabili. Vale anche per questo incrocio che il destino riserva ai Bergamo Celts, gruppo di tifosi bergamaschi del Celtic, e con proiezioni decisamente internazionali. «Sì, la sognavamo una partita così», sorride Fabrizio Mangili, referente dei Bergamo Celts: «Ma un conto è sognare, un conto è realizzare certi sogni».

Il gruppo dei Bergamo Celts

Parecchio attivo sui social, e impegnato pure nel sociale, il gruppo ha alle spalle una storia lunga oltre un decennio: «Siamo nati come gruppo di persone uniti dall’amore per il Celtic o dalla curiosità per la storia di questo club, per i colori della maglia, per la sua particolarità - racconta Mangili -. Abbiamo iniziato a seguire il Celtic tra il 2012 e il 2013, poi ci siamo strutturati nel settembre 2013, “esordendo” in un Milan-Celtic di Champions League (18 settembre 2013, vittoria rossonera per 2-0, ndr). Da lì non ci siamo più fermati». Di strada, insomma, ne hanno fatta: «Siamo un gruppo piccolo, non è la classica squadra internazionale che tanti seguono, ma il Celtic è un club dal grande fascino – prosegue Mangili -. Ogni anno andiamo almeno due volte in Scozia a vedere le partite del Celtic, anche il derby con i Rangers quando riusciamo a trovare i biglietti, e cerchiamo di fare anche le trasferte europee».

Fabrizio Mangili, tifoso bergamasco del Celtic Glasgow Nel nome c’è il richiamo a Bergamo, ma il respiro è decisamente globale: «Di Bergamo in realtà al momento siamo solo un paio: il nostro gruppo ha sempre avuto dei legami fuori dall’Italia, con un forte sviluppo a Barcellona, con ragazzi italiani che vivono lì da tempo, e poi a Glasgow, con dei ragazzi scozzesi che abbiamo conosciuto nelle prime trasferte e che si sono affezionati a noi, decidendo di entrare nel nostro club». Anche per il forte impegno sociale: «È una delle regole fondamentali del gruppo – spiega Mangili -. In passato abbiamo raccolto dei fondi per la Pediatria del “Papa Giovanni”, adesso siamo impegnati con un progetto di solidarietà per la Palestina e in futuro ci piacerebbe fare qualcosa contro la violenza sulle donne, un’emergenza sia in Italia sia in Scozia».

Insieme al Tucan’s

Intanto, il clima partita è già iniziato. «È da un mese che siamo in contatto e stiamo preparando questo appuntamento – continua Mangili -. In molto non hanno trovato il biglietto: ci troveremo così a vedere la partita al Tucan’s (pub di Città alta), sarà una bella festa». È la Bergamo biancoverde.

I tifosi sui pullman

(Foto di Bedolis)

Tifosi verso lo stadio

(Foto di Bedolis) Tifosi verso lo stadio

(Foto di Bedolis) Tifosi verso lo stadio

(Foto di Bedolis)