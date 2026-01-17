Sport / Bergamo Città
Sabato 17 Gennaio 2026
Bergamo s’inchina alla legge del più forte: ko con Conegliano, playoff più lontani
VOLLEY. Sabato 17 gennaio le rossoblù cedono 3-0 sul campo della capolista. La squadra di Cervellin lotta nei primi due set, resta a lungo nella scia della corazzata, poi perde terreno e ora è nona in classifica.
Due set combattuti, ma niente da fare contro la corazzata. Sabato 17 gennaio il Volley Bergamo 1991 non riesce a sovvertire i pronostici ed esce sconfitto 3-0 (25-20, 25-23, 25-15) sul campo della capolista Conegliano.
Play off più lontani
Con Cese Montalvo ai box la squadra di Cervellin tiene con orgoglio nel primo set, portandosi avanti 17-15. Poi però Conegliano cambia marcia e si porta a casa il primo set. Nel secondo le rossoblù restano incollate a Conegliano sino alla parte finale del parziale, ma poi devono cedere. Sotto 2-0 Bergamo non ha più la forza per reagire e cede di schianto.
Tra le rossoblù solo Kipp va in doppia cifra, con 11 punti. Bergamo scivola al nono posto, attualmente fuori dalla zona playoff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA