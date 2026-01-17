Bergamo s’inchina alla legge del più forte: ko con Conegliano, playoff più lontani

Play off più lontani

Con Cese Montalvo ai box la squadra di Cervellin tiene con orgoglio nel primo set, portandosi avanti 17-15. Poi però Conegliano cambia marcia e si porta a casa il primo set. Nel secondo le rossoblù restano incollate a Conegliano sino alla parte finale del parziale, ma poi devono cedere. Sotto 2-0 Bergamo non ha più la forza per reagire e cede di schianto.