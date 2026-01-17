Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Sabato 17 Gennaio 2026

Bergamo s’inchina alla legge del più forte: ko con Conegliano, playoff più lontani

VOLLEY. Sabato 17 gennaio le rossoblù cedono 3-0 sul campo della capolista. La squadra di Cervellin lotta nei primi due set, resta a lungo nella scia della corazzata, poi perde terreno e ora è nona in classifica.

Kendall Kipp in azione contro il muro di Conegliano: l’americana ha chiuso con 11 punti, ma le rossoblù non sono riuscite a strappare un set alla capolista
Kendall Kipp in azione contro il muro di Conegliano: l’americana ha chiuso con 11 punti, ma le rossoblù non sono riuscite a strappare un set alla capolista
(Foto di Lvf)

Due set combattuti, ma niente da fare contro la corazzata. Sabato 17 gennaio il Volley Bergamo 1991 non riesce a sovvertire i pronostici ed esce sconfitto 3-0 (25-20, 25-23, 25-15) sul campo della capolista Conegliano.

Play off più lontani

Con Cese Montalvo ai box la squadra di Cervellin tiene con orgoglio nel primo set, portandosi avanti 17-15. Poi però Conegliano cambia marcia e si porta a casa il primo set. Nel secondo le rossoblù restano incollate a Conegliano sino alla parte finale del parziale, ma poi devono cedere. Sotto 2-0 Bergamo non ha più la forza per reagire e cede di schianto.

Tra le rossoblù solo Kipp va in doppia cifra, con 11 punti. Bergamo scivola al nono posto, attualmente fuori dalla zona playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pallavolo
Volley Bergamo 1991