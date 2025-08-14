Bergamo, tanti assi del passato per l’ultimo saluto al fuoriclasse Dall’Ara

Buona partecipazione nella mattinata del 14 agosto, nonostante la vicinanza col Ferragosto, per l’ultimo saluto al fuoriclasse del motociclismo Alfredo Dall’Ara, da tutti conosciuto come Franco o come «Dallarù», scomparso lunedì 11 agosto pochi giorni prima del 92° compleanno. Il rito funebre si è svolto nella chiesa Ognissanti del cimitero di Bergamo, è stato officiato da padre Marco il quale, nell’omelia, si è detto onorato di commemorare uno sportivo così stimato e affermato e ha colto l’occasione per sottolineare quelli che sono i tanti e noti valori dello sport.

I tanti campioni del passato

«Di Franco mi fa piacere sottolineare le qualità, oltre di pilota, anche di meccanico e preparatore - ci ha detto Rottigni, grande pilota e anche ex ct della Nazionale di enduro -. Noi bergamaschi della gloriosa squadra delle Fiamme Oro, parlo del sottoscritto, di Gritti, Signorelli, Paganessi e Gualdi, affidavamo spesso le nostre Morini alle sue cure per renderle più performanti e consentirci di battere la concorrenza. Ci sapeva fare, non c’è dubbio. Poi con lui ho avuto rapporti continui e positivi anche quando siamo diventati colleghi motoconcessionari».