Berghem#molamia, una festa per 670 pedalando nelle valli

Una giornata indimenticabile per i 670 cicloamatori che hanno pedalato alla scoperta delle valli bergamasche percorrendo strade e salite che hanno fatto la storia del ciclismo. Un’edizione da record per la seconda Berghem #molamia, evento promosso dall’ex professionista e presidente della Sc Gazzanighese con il patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, di PromoSerio, del Comune di Gazzaniga ed il supporto di numerosi sponsor. Alle griglie di partenza Norma Gimondi, vice presidente della Federciclismo e in rappresentanza della maglia rosa di papà Felice afferma: «È bello essere qui, per divertirci e ripartire con tutta l’attività ciclistica anche quella amatoriale. Complimenti a Mauro Zinetti e a tutto il suo staff».