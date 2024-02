Blu Orobica, tonfo a San Bonifacio: il team cittadino comunque è già salvo

Praticamente non c’è stata sfida con i locali puntualmente in continuo vantaggio. Già a metà gara San Bonifacio era a più 16 (50-34). Nessuna reazione del team bergamasco al rientro dall’ intervallo lungo dove a condurre con graduale margine era sempre San Bonifacio. Medesimo copione nell’ ultima frazione sicché il team di coach Albanesi ha dovuto abbassare definitivamente la testa concedendo alla fine addirittura 32 lunghezze ai contendenti.

In casa Blu Orobica è venuto a mancare in pratica tutto: precisione al tiro, soluzioni offensive efficaci e difesa perforabile da ogni posizione. In aggiunta a un aspetto agonistico traballante. Insomma la classica serata decisamente negativa. Meno male che la Blu Orobica si è presentata sul parquet veneto con in tasca già l’aritmetica salvezza. Un traguardo, questo, comunque apprezzabile considerando la giovane età dell’organico allestito in estate dal presidente Paolo Andreini e dalla dirigenza.