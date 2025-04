Bonacorsi sfiora il podio assoluto MxGp nella tappa svizzera del Mondiale

Andrea Bonacorsi ha sfiorato il podio nella sesta prova del Mondiale motocross classe MxGp: in Svizzera, a Frauenfeld, il bergamasco del Team Fantic ha ottenuto la quarta piazza assoluta con gli stessi punti (34) del padrone di casa della Ducati Jeremy Seewer, terzo grazie al piazzamento nella seconda e decisiva manche. Per Bonacorsi una tappa sempre ad alto livello: quarto nelle qualifiche di sabato, nelle due manche disputate nella giornata di lunedì 21 aprile ha conquistato un quarto e un quinto posto, per la quarta piazza assoluta di tappa alle spalle del belga Lucas Coenen (Ktm), del francese Romain Fabvre (Kawasaki) e Seewer. Fuori dai giochi per una caduta nella 2ª manche lo sloveno Tim Gajser, leader del Mondiale.