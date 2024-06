Bonalda fa il padrone di casa: trionfo ad Ardesio nella quarta tappa di Coppa Italia

Nessuno è profeta in patria ma a volte trionfa l’eccezione. Marco Bonalda per esempio. Il 27enne di Ardesio firma la quarta tappa di Coppa Italia di Trials in Valle Seriana davanti a 700 spettatori vincendo il testa a testa con il reatino Diego Crescenzi nella gara Elite 20”, la categoria regina della disciplina. Una sfida sul filo dell’equilibrio, spezzato a favore di Bonalda all’ultima porta della quinta e conclusiva zona della finalissima. «È stata una delle vittorie più speciali di sempre», ha detto felice Bonalda dopo il secondo successo stagionale in specialità.