Bosnia-Italia, inizia la ripresa: azzurri avanti 0-1, espulso Bastoni

Bosnia 0-1 Italia

Le formazioni ufficiali

In tribuna Scalvini, per scelta tecnica, e Scamacca, non ancora al 100% dopo i problemi fisici delle ultime settimane. L’Atalanta sarà rappresentata da Carnesecchi, secondo portiere, e Palestra - ora in prestito al Cagliari - che partono dalla panchina, oltre che da Kolasinac, titolare nella Bosnia. Tra gli azzurri, comunque, tanti con un passato atalantino: da Mancini a Bastoni, da Locatelli a Retegui.

Da Zenica

I giocatori della Bosnia sono entrati in campo intorno alle 19.20 accolti da un boato dello stadio Bilino Polje. Dagli spalti si sono alzati cori e ovazioni a più riprese durante il sopralluogo dei beniamini di casa guidati da Sergej Barbarez. Una selva di fischi e ululati ha accolto invece l’entrata degli azzurri. Dopo i primi secondi però agli applausi si sono aggiunti i fischi di parte dei tifosi sotto la tribuna stampa. Sono partiti i cori della tifoseria italiana, relegata in un angolo accanto alla curva bosniaca, a cui poi si sono aggiunti quelli dei supporter della nazionale balcanica.