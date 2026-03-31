Bosnia-Italia, inizia la ripresa: azzurri avanti 0-1, espulso Bastoni
CALCIO. Gli azzurri a Zenica per la finalissima dei playoff: chi vince si qualifica alla Coppa del Mondo, dove la nostra Nazionale manca dal 2014.
Zenica
A Zenica si gioca Bosnia-Italia, finalissima dei playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio del prossimo giugno. Dopo la vittoria a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, è il momento della sfida decisiva, per tornare a giocare la Coppa del Mondo dove gli azzurri mancano dal 2014.
Bosnia 0-1 Italia
46’ - Inizia il secondo tempo. Italia in vantaggio, ma in dieci uomini per l’espulsione di Bastoni. Subito un cambio per gli azzurri: entra Palestra al posto di Politano.
INTERVALLO
45’ +3 - Finisce il primo tempo. Per l’Italia, che stava già soffrendo in parità numerica per difendere il vantaggio, sarà una ripresa di grande sofferenza, a difesa del gol che in questo momento varrebbe la qualificazione al Mondiale.
43’ - Contropiede della Bosnia, fallo di Bastoni che viene espulso per aver negato una chiara occasione da gol. Italia in dieci.
35’ - Dieci minuti all’intervallo. L’Italia cerca di controllare la partita, senza spingere troppo e senza prendersi rischi evitabili. La Bosnia prova a rispondere, attacca con tanti uomini, ma fatica a rendersi pericolosa.
23’ - Metà primo tempo: è un’Italia molto più sciolta dopo il gol del vantaggio, tornata a creare pericoli nell’area di rigore Bosniaca. Buona, però, anche la reazione dei balcanici, andati vicino al pareggio con un gran tiro dalla distanza parato da Donnarumma.
15’ - Gol dell’Italia, segna Moise Kean! Errore in fase d’impostazione della Bosnia, il portiere Vasilj sbaglia il rinvio e finisce per servire Barella, che serve Kean: il centravanti della Fiorentina non sbaglia dal limite dell’area, Italia in vantaggio!
10’ - Dopo i primi dieci minuti l’Italia sembra ancora un po’ contratta. Più carica la Bosnia, che è andata vicina al gol con una carambola in area di rigore negli istanti iniziali. Poi la reazione azzurra, senza creare grossi pericoli alla porta di Vasilj. La sfida si gioca soprattutto a centrocampo.
Le formazioni ufficiali
Queste le scelte dei due allenatori, Gattuso ha confermato l’undici vittorioso in semifinale:
Bosnia (4-3-3): Vasilj; Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Dedic, Sunjic, Basic; Bajraktarevic, Dzeko, Demirovic.
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.
In tribuna Scalvini, per scelta tecnica, e Scamacca, non ancora al 100% dopo i problemi fisici delle ultime settimane. L’Atalanta sarà rappresentata da Carnesecchi, secondo portiere, e Palestra - ora in prestito al Cagliari - che partono dalla panchina, oltre che da Kolasinac, titolare nella Bosnia. Tra gli azzurri, comunque, tanti con un passato atalantino: da Mancini a Bastoni, da Locatelli a Retegui.
Da Zenica
I giocatori della Bosnia sono entrati in campo intorno alle 19.20 accolti da un boato dello stadio Bilino Polje. Dagli spalti si sono alzati cori e ovazioni a più riprese durante il sopralluogo dei beniamini di casa guidati da Sergej Barbarez. Una selva di fischi e ululati ha accolto invece l’entrata degli azzurri. Dopo i primi secondi però agli applausi si sono aggiunti i fischi di parte dei tifosi sotto la tribuna stampa. Sono partiti i cori della tifoseria italiana, relegata in un angolo accanto alla curva bosniaca, a cui poi si sono aggiunti quelli dei supporter della nazionale balcanica.
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