Buon compleanno super Atalanta. Mai così splendente in 115 anni di storia

Non era mai accaduto, nella storia, di festeggiare un compleanno da secondi in classifica e con la squadra ancora imbattuta dopo 10 turni . Con lo stadio praticamente sempre esaurito e - sabato è successo anche questo contro il Sassuolo - con cinque figli del vivaio contemporaneamente in campo. Sportiello e 4 ragazzi: Okoli, Scalvini, Ruggeri e Zortea. Saranno le prossime plusvalenze, necessarie per confermare l’Atalanta esempio di gestione in un calcio sempre più folle. Succede dal 1925, quando l’Atalanta cedette Camillo Fenili alla Juventus . L’anno dopo il ragazzo (aveva 22 anni) diventò il primo bergamasco di sempre a vincere lo scudetto, mentre l’Atalanta stava ancora festeggiando i due anni di gestione coperta con quell’operazione.