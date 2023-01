Calcio, è morto Carlo Tavecchio: ex presidente della Figc

Lutto nel mondo del calcio. È deceduto, all’età di 79 anni Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio e attuale numero 1 del Comitato regionale lombardo della Lega Nazionale Dilettanti. L’ultima uscita pubblica due settimane fa in occasione dell’assemblea della Lnd Lombardia, poi alcuni problemi di tipo polmonare e l’improvviso peggioramento delle sue condizioni che lo hanno portato lo scorso mercoledì al ricovero in un ospedale brianzolo. La morte nella notte tra venerdì e sabato 28 gennaio. Tavecchio aveva 79 anni ed è stato presidente della Federcalcio dall’agosto del 2014 al novembre del 2017.