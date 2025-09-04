Burger button
Calcio / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

L’OMAGGIO. Armani sarà ricordato domani sera, venerdì 5 settembre, dalla federazione Figc allo stadio di Bergamo prima del fischio d’inizio del match tra Italia ed Estonia.

Giorgio Armani, grande promotore dello sport dal calcio al basket
Giorgio Armani, grande promotore dello sport dal calcio al basket

La Figc e il presidente, Gabriele Gravina, piangono la scomparsa di Giorgio Armani , «vero e proprio re della moda» morto oggi all’età di 91 anni. Tra gli stilisti più apprezzati di tutti i tempi, ha contribuito a portare il «Made in Italy» nel mondo fondando negli anni Settanta l’azienda che porta il suo nome. Armani sarà ricordato domani sera, venerdì 5 settembre, dalla federazione allo stadio di Bergamo prima del fischio d’inizio del match tra Italia ed Estonia.

Ha vestito la Nazionale ai Mondiali

«La scomparsa di Giorgio Armani è una grave perdita per l’Italia - dichiara Gravina - il suo contributo illuminante e appassionato nel campo della moda, così come in quello dello sport, rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale. Mi sento di ringraziarlo nuovamente, come ho fatto quando ha deciso di vestire le Nazionali azzurre di calcio, per ciò che ha realizzato in tutta la sua vita. Con la sua arte e la sua profonda dedizione al lavoro, ha incarnato l’ispirazione a migliorarsi giorno dopo giorno, puntando sempre all’eccellenza, che per lui ha rappresentato una splendida ossessione».

Da sempre vicino al mondo dello sport, dopo aver disegnato per la nazionale italiana di calcio le divise del Mondiale del 1994, nel 2019 Emporio Armani è diventato fashion & luxury outfitter della Figc e continua ancora oggi a vestire la Nazionale maggiore, la nazionale femminile e l’Under 21 azzurre

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
moda
sport
Calcio
Gabriele Gravina
Giorgio Armani
Federazione Italiana Gioco Calcio