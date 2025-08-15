Atalanta, sabato il Trofeo Bortolotti contro la Juventus. A una settimana dal Pisa

L’Atalanta è pronta per la «prova generale» della sua stagione: domani, sabato 16 agosto, arriva a Bergamo la Juventus per il Trofeo Bortolotti, prova generale verso l’esordio in campionato, ultimo test di rilievo prima della sfida contro il Pisa del 24 agosto.

Occhio alle scelte

Per Ivan Juric - ospite venerdì 14 de L’Eco di Bergamo - sarà l’occasione per limare gli ultimi dettagli della sua Atalanta. Per la prima volta, quindi, anche le scelte di formazione avranno una certa rilevanza: qual è, oggi, il tridente titolare nerazzurro? Spazio a una difesa giovane con Scalvini, Hien e Kossounou o ci sarà Djimsiti a comandare il reparto? Domande a cui avremo risposta solo nelle prossime settimane, ma nella sfida contro la Juventus gli indizi non mancheranno.

In attesa del mercato

In attesa di novità dal mercato. Non è certo un segreto l’interessamento - forte - dell’Atalanta per Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano del Fulham, classe 2001. Si continua a trattare con il club inglese, che vorrebbe una cifra intorno ai 45 milioni mentre la dirigenza nerazzurra sta cercando progressivamente di abbassare questa cifra. Per il giocatore non ci sono dubbi: venire a Bergamo è una priorità.

E Lookman?

Continuando ad osservare, con discrezione, la situazione di Ademola Lookman. Nessuno, almeno fino ad oggi, si è avvicinato ad accontentare le richieste economiche dell’Atalanta per il cartellino della sua stella nigeriana: servono più di 50 milioni. E il club bergamasco sarebbe anche pronto a tenerselo in rosa, se il mercato non dovesse fornire soluzione. Una situazione da monitorare ora dopo ora.