Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Calcio / Bergamo Città
Venerdì 15 Agosto 2025

Atalanta, sabato il Trofeo Bortolotti contro la Juventus. A una settimana dal Pisa

CALCIO. Si gioca sabato 16 agosto alle 20,45 allo stadio di Bergamo, prova generale verso l’esordio in campionato del 24.

Carlo Canavesi
Carlo Canavesi
L’allenamento a porte aperte di mercoledì 13 agosto
L’allenamento a porte aperte di mercoledì 13 agosto
(Foto di Afb)

Bergamo

L’Atalanta è pronta per la «prova generale» della sua stagione: domani, sabato 16 agosto, arriva a Bergamo la Juventus per il Trofeo Bortolotti, prova generale verso l’esordio in campionato, ultimo test di rilievo prima della sfida contro il Pisa del 24 agosto.

Occhio alle scelte

Per Ivan Juric - ospite venerdì 14 de L’Eco di Bergamo - sarà l’occasione per limare gli ultimi dettagli della sua Atalanta. Per la prima volta, quindi, anche le scelte di formazione avranno una certa rilevanza: qual è, oggi, il tridente titolare nerazzurro? Spazio a una difesa giovane con Scalvini, Hien e Kossounou o ci sarà Djimsiti a comandare il reparto? Domande a cui avremo risposta solo nelle prossime settimane, ma nella sfida contro la Juventus gli indizi non mancheranno.

In attesa del mercato

In attesa di novità dal mercato. Non è certo un segreto l’interessamento - forte - dell’Atalanta per Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano del Fulham, classe 2001. Si continua a trattare con il club inglese, che vorrebbe una cifra intorno ai 45 milioni mentre la dirigenza nerazzurra sta cercando progressivamente di abbassare questa cifra. Per il giocatore non ci sono dubbi: venire a Bergamo è una priorità.

E Lookman?

Continuando ad osservare, con discrezione, la situazione di Ademola Lookman. Nessuno, almeno fino ad oggi, si è avvicinato ad accontentare le richieste economiche dell’Atalanta per il cartellino della sua stella nigeriana: servono più di 50 milioni. E il club bergamasco sarebbe anche pronto a tenerselo in rosa, se il mercato non dovesse fornire soluzione. Una situazione da monitorare ora dopo ora.

Leggi anche

Ma, appunto, le trattative lasciano un po’ di spazio al calcio giocato. Nella serata di Ferragosto scatta il primo turno della Coppa Italia, mentre le grandi della Serie A - non coinvolte nel turno preliminare - giocano le loro ultime amichevoli. Appuntamento per sabato 16 allo stadio: Atalanta-Juventus è un primo assaggio di Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Rodrigo Muniz
Ademola Lookman
Carlo Canavesi
Ivan Juric
Juventus
Atalanta