Calcio / Bergamo Città
Venerdì 05 Settembre 2025

Bergamo festeggia l’Italia con gli ex atalantini: doppietta di Retegui e gol di Bastoni. In rete anche Kean e Raspadori - Le foto. Live: 5-0

CALCIO. Bergamo tifa Italia e lo fa nel suo stadio, vestito di azzurro e di tanti tricolori. A Bergamo l’esordio sulla panchina azzurra del nuovo ct che si affida in attacco all’ex atalantino, al ritorno nello stadio nerazzurro dopo il trasferimento in Arabia Saudita.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Retegui esulta con Raspadori
Retegui esulta con Raspadori
(Foto di AFB)

L’Italia ha battuto l’Estonia 5-0 in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali, all’esordio di Rino Gattuso come ct azzurro. I gol nel secondo tempo, al 13’ di Kean, al 24’ e al 44’ di Retegui, al 26’ di Raspadori, al 48’ di Bastoni

Kean al 58’
Kean al 58’
Retegui al 68’
Retegui al 68’
Raspadori al 70’
Raspadori al 70’
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFP)

Retegui torna a Bergamo dopo il trasferimento estivo in Arabia Saudita e ha avuto addosso gli occhi e l’affetto dello stadio che ha fatto sognare con la doppietta. Per quanto riguarda gli altri atalantini, B ellanova è partito in panchina mentre Carnesecchi e Maldini sono in tribuna.

La prima di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia ha ricalcato le promesse del ct fatte alla vigilia: «Forse durante l’inno mi emozionerò un po’», aveva dichiarato in conferenza stampa. E il pensiero sarà andato subito alla famiglia e alla sorella che non c’è più, ma soprattutto a un progetto che di fatto può valere una carriera intera. Sotto la luna (quasi) piena dello Stadio di Bergamo e il ricordo di Giorgio Armani - icona della moda e stilista della nazionale scomparso all’età di 91 ani -, è iniziata la sua carriera da commissario tecnico, in tribuna c’erano tutte le autorità a partire dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Un nuovo corso che parte con una vittoria importante.

Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFP)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFP)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFP)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)

Queste le formazioni ufficiali

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn.

Ora Israele

Dopo la vittoria a Bergamo contro l’Estonia, gli azzurri torneranno in campo il 9 settembre a Debrecen, in Ungheria, per affrontare in campo neutro Israele. Per l’Italia sarà la quarta gara del girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e sarà anche la seconda del neo ct Gattuso

