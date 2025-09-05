Bergamo festeggia l’Italia con gli ex atalantini: doppietta di Retegui e gol di Bastoni. In rete anche Kean e Raspadori - Le foto. Live: 5-0

L’Italia ha battuto l’Estonia 5-0 in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali, all’esordio di Rino Gattuso come ct azzurro. I gol nel secondo tempo, al 13’ di Kean, al 24’ e al 44’ di Retegui, al 26’ di Raspadori, al 48’ di Bastoni

(Foto di AFP) Retegui torna a Bergamo dopo il trasferimento estivo in Arabia Saudita e ha avuto addosso gli occhi e l’affetto dello stadio che ha fatto sognare con la doppietta. Per quanto riguarda gli altri atalantini, B ellanova è partito in panchina mentre Carnesecchi e Maldini sono in tribuna.

La prima di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia ha ricalcato le promesse del ct fatte alla vigilia: «Forse durante l’inno mi emozionerò un po’», aveva dichiarato in conferenza stampa. E il pensiero sarà andato subito alla famiglia e alla sorella che non c’è più, ma soprattutto a un progetto che di fatto può valere una carriera intera. Sotto la luna (quasi) piena dello Stadio di Bergamo e il ricordo di Giorgio Armani - icona della moda e stilista della nazionale scomparso all’età di 91 ani -, è iniziata la sua carriera da commissario tecnico, in tribuna c’erano tutte le autorità a partire dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Un nuovo corso che parte con una vittoria importante.

Queste le formazioni ufficiali

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn.

Ora Israele