Calcio / Bergamo Città
Mercoledì 14 Gennaio 2026

Coppa Italia e Campionato, ecco le prossime sfide dell’Atalanta

CALCIO. Sono stati diramati i giorni e gli orari in cui giocherà l’Atalanta in Coppa Italia e nelle prossime gare di campionato. Ecco le informazioni utili.

Redazione Web
Redazione Web
Mister Palladino in campo
Mister Palladino in campo

Como-Atalanta è in programma domenica 1 febbraio alle 15 mentre Atalanta -Cremonese lunedì 9 febbraio alle 18.30. Definita anche la data e l’orario per la prossima gara di Coppa Italia: l’Atalanta giocherà in casa contro la Juventus giovedì 5 febbraio alle 21.

Leggi anche

Ecco il dettaglio della nota della lega di Serie A

04/02/2026 Mercoledì 21.00 Inter- Torino (a Monza)
05/02/2026 Giovedì 21.00 Atalanta - Juventus
10/02/2026 Martedì 21.00 Napoli- Fiorentina o Como
11/02/2026 Mercoledì 21.00 Bologna - Lazio

Nel frattempo mercoledì 14 gennaio la squadra di mister Palladino si è allenata a Zingonia con Kolašinac che ha effettuato parte del lavoro in gruppo mentre Bellanova ha lavorato in maniera individuale in campo. Per Bakker lavoro integrato con la squadra Under 23, terapie per Djimsiti. In attesa dell’arrivo di Giacomo Raspadori.

