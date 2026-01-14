Calcio / Bergamo Città
Mercoledì 14 Gennaio 2026
Atalanta, Giacomo Raspadori a Milano per le visite. «Sono carico e motivatissimo» - Foto e video
CALCIO. Il nuovo giocatore dell’Atalanta è arrivato a Milano, alla Casa di Cura La Madonnina, per le visite mediche.
Il neo giocatore si trasferirà poi a Zingonia dove conoscerà mister Palladino e i nuovi compagni. Potrebbe già essere disponibile per la trasferta di venerdì a Pisa.
Giacomo Raspadori era nel mirino della Roma da settimane: l’affare non era stato chiuso, perché il giocatore aspettava a dare il benestare. In questa situazione di standby si è inserita l’Atalanta, che in fretta ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid: affare chiuso martedì mattina 13 gennaio, a titolo definitivo, per 22 milioni più 1 di bonus.
«Sono molto, molto felice di essere tornato in Italia - le prime parole appena sbarcato -. Sono carico e motivatissimo. Il ritorno in Italia è stato un aspetto importante anche nella scelta, ma la cosa più importante è stata avere questa opportunità in club così importante e con un’ambizione grandissima».
© RIPRODUZIONE RISERVATA