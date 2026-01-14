Atalanta, Giacomo Raspadori a Milano per le visite. «Sono carico e motivatissimo» - Foto e video

Raspadori a Milano

(Foto di Atalanta)

Giacomo Raspadori era nel mirino della Roma da settimane: l’affare non era stato chiuso, perché il giocatore aspettava a dare il benestare. In questa situazione di standby si è inserita l’Atalanta, che in fretta ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid: affare chiuso martedì mattina 13 gennaio, a titolo definitivo, per 22 milioni più 1 di bonus.